Ministro de Hacienda de Brasil tilda de "payaso" a Javier Milei tras ataques contra Lula da Silva

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al presidente argentino Javier Milei y cuestionó sus críticas contra Brasil y Lula da Silva. Sus declaraciones se produjeron tras un acto político en São Paulo y en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países vecinos.

Durigan responde a las críticas de Milei

Dario Durigan respondió a los cuestionamientos de Javier Milei durante una entrevista con la emisora Radio Jornal de Pernambuco. El funcionario brasileño comparó los indicadores económicos de ambos países y afirmó que Argentina enfrenta mayores niveles de riesgo país, deuda pública e inflación.

"El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta", declaró Durigan.

El ministro brasileño también pidió no dar crédito a las advertencias sobre una posible crisis económica en Brasil. En ese sentido, sostuvo que la situación del país todavía presenta dificultades, pero descartó una recesión durante este año y mantuvo la previsión oficial de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 2%.

🚨Dario Durigan durante una entrevista a Radio Jornal de Pernambuco aseguró: "El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil ayer y habló de Brasil cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta, la inflación allá es mucho más alta. pic.twitter.com/N0uazS445p — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) July 27, 2026

Durigan mencionó además que Brasil registra una tasa de desempleo cercana al 6%, una inflación interanual de 4,64% y resultados récord en su balanza comercial. También señaló que los tipos de interés continúan elevados, con una tasa anual de 14,25%.

Milei atacó a Lula durante acto político

La respuesta del ministro brasileño ocurrió después de que Javier Milei cuestionara públicamente a Lula da Silva y la economía de Brasil. El mandatario argentino participó en São Paulo en un acto relacionado con la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su intervención, Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", además de cuestionar sus políticas sociales y señalar un supuesto "riesgo Lula" para el mercado financiero brasileño. El presidente argentino también respaldó a Bolsonaro para las elecciones de octubre.

Ladrón. Presidiario. Basura calva.



Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil.



Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes... pic.twitter.com/7YA3HIqfwK — Julia Strada (@Juli_Strada) July 26, 2026

Pese a sus cuestionamientos, Durigan reconoció que la economía brasileña todavía enfrenta problemas, aunque defendió sus principales indicadores frente a las críticas del mandatario argentino. El funcionario sostuvo que Brasil mantiene perspectivas de crecimiento y descartó que el país entre en recesión durante 2026.

La nueva confrontación ocurre mientras Argentina y Brasil atraviesan una crisis diplomática marcada por los recientes cruces entre sus gobiernos. Los dichos de Milei contra Lula y la posterior respuesta de Durigan colocaron nuevamente a ambos países en el centro de una disputa política y económica regional.