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Candidato a alcalde en Paraguay promete entrada gratis a moteles si gana: "para que el pueblo festeje"

Horacio Fernández, candidato a intendente de Itauguá, ofreció 24 horas de libre acceso en los establecimientos de su familia si logra una diferencia de 10.000 votos.

El candidato recurrió a peculiar promesa para asegurar su victoria.
El candidato recurrió a peculiar promesa para asegurar su victoria. (Composición Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/09/2026

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Las campañas políticas suelen estar llenas de promesas difíciles de cumplir, pero un candidato en Paraguay ha decidido llevar las ofertas electorales a un terreno completamente inesperado y viral.

Durante un encendido acto público, Horacio Fernández, dirigente del Partido Colorado que busca volver a la intendencia de la ciudad de Itauguá, lanzó una propuesta que dejó atónitos a propios y extraños: prometió habilitar gratuitamente los moteles de su familia durante 24 horas continuas si logra ganar los comicios por una diferencia superior a los 10.000 votos.

Una promesa insólita en mitin

El anuncio, realizado en el marco de los festejos por los 139 años de su agrupación política, se esparció rápidamente por las redes sociales.

"Ya está hablado con mi mamá y mi papá, vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles Espacio Class para que el pueblo itaugueño vaya a festejar como corresponde", afirmó Fernández con total naturalidad frente a sus simpatizantes.

La idea escaló a tal punto que algunos miembros de su equipo de concejales, como Margarita Cáceres y Emilio Roa, le plantearon redoblar la apuesta: 48 horas de alojamiento gratuito si la ventaja supera los 15.000 sufragios.

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El vínculo del candidato con este rubro no es un secreto. En su etapa previa como concejal, ya figuraba como propietario de estos locales, un negocio familiar que ahora funciona como el curioso premio principal de su campaña para el próximo 4 de octubre. Cabe destacar que Fernández ya ocupó la intendencia anteriormente y renunció para postularse de nuevo.

Una laxa democracia

Más allá de los memes, las risas inmediatas y las dudas logísticas sobre cómo se organizaría un evento de tal magnitud —y si las parejas realmente asistirían sabiendo que la prensa estaría afuera—, el episodio deja una lectura curiosa sobre las tácticas modernas de persuasión.

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Al ser una promesa generalizada, se escuda hábilmente para evitar ser catalogada como una compra directa de votos, convirtiéndose, según advierten analista, en un populismo de muy bajo costo que garantiza portadas y clics.

Aunque este tipo de propuestas pueden llegar a generar más de una risa, reflejan cómo el debate a veces cede ante el mero espectáculo. Cuando la contienda electoral se transforma en una carrera por ver quién ofrece la dádiva más excéntrica en lugar de verdaderos planes de gestión, se corre el riesgo de banalizar un sistema que, con todas sus imperfecciones, requiere mayor seriedad para consolidarse.

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