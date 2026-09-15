Julio Velarde: Congreso pone en agenda para el 16 de septiembre la votación del informe que recomienda su ratificación en el BCRP

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado de la República debatirá este miércoles 16 de septiembre, el informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales que recomienda la ratificación de Julio Emilio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Como se recuerda, el grupo de trabajo parlamentario que preside el senador Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú), avaló en su sesión del pasado 8 de septiembre, la continuidad del funcionario con nueve votos a favor, dos votos en contra y una abstención.

Ratificación de cargo será visto en el Congreso

Como se recuerda, este procedimiento realizado se da luego de que el Gobierno ratificara el nombramiento de Julio Velarde al mando del BCRP, tras la promulgación del la Resolución Suprema N.º 258-2026-PCM, publicada el pasado 21 de julio.

De acuerdo con la agenda prevista para el desarrollo del Pleno que empezará a las 2:30 p. m., el debate que definirá la continuidad del actual jefe del Banco Central de Reserva del Perú tendrá una duración de una hora, en cumplimiento de lo establecido en el literal e) del artículo 203 del Reglamento del Senado.

En ese sentido, para que se ratifique su mandato por un período mas; es decir, por cinco años, se requiere de una votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado.

Julio Velarde y los 10 presidentes que tuvo el Perú durante su gestión en el BCRP

En octubre de 2006, durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, Julio Velarde Flores fue nombrado como presidente del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, permaneciendo en el cargo durante las administraciones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora con Keiko Fujimori.

Cabe precisar que, según el artículo 86 de la Constitución, el BCRP está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

Bajo esta consideración, Hugo Ccahuana Aymachoque afirmó, al sustentar el informe ante la Comisión de Procedimientos Especiales, que Velarde Flores cumple con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

Es importante recordar que, el pasado 6 de julio, el economista aceptó el pedido de la mandataria para que continúe en el cargo. Posteriormente, el 15 del mismo mes, recibió la Medalla de Orden al Mérito en Grado de Cruz por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Dicha distinción fue entregada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la jefa de Estado.