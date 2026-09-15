Comas: policía abate a presunto delincuente durante intervención a mototaxi en la avenida Manuel González Prada

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un operativo policial terminó con un hombre muerto tras una intervención registrada en la avenida Manuel González Prada, en Comas. Dos sujetos viajaban en una mototaxi roja cuando fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional. El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado en esa zona.

Intervención policial terminó con un fallecido

Dos agentes realizaban un patrullaje del Plan Celador cerca de un condominio ubicado en las inmediaciones de la avenida Manuel González Prada. Los policías observaron a dos hombres que se desplazaban en una mototaxi roja y, según su versión, vigilaban vehículos estacionados.

Durante la intervención, uno de los ocupantes habría realizado un ademán que los agentes interpretaron como un intento de sacar un arma de fuego. De acuerdo con la versión policial recogida por el medio, el conductor de la mototaxi también habría avanzado hacia los efectivos mientras se desarrollaba la intervención.

Ante esa situación, uno de los policías utilizó su arma de reglamento y realizó disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a uno de los intervenidos, quien murió durante el operativo policial. El segundo ocupante consiguió escapar del lugar y actualmente es buscado por las autoridades.

Investigación continuará para esclarecer el caso

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la avenida Manuel González Prada, cerca del condominio Los Laureles. Tras los disparos, la zona fue escenario de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la intervención y posterior fallecimiento del hombre.

La información difundida hasta el momento corresponde principalmente a la versión proporcionada por los agentes policiales que participaron en el operativo. Por ello, aspectos como la presunta intención de sacar un arma o avanzar contra los efectivos deberán ser establecidos mediante las investigaciones correspondientes.

Otro punto señalado durante la intervención está relacionado con la posible comisión de un robo de autopartes. Sin embargo, este elemento forma parte de la información preliminar y no implica que el fallecido o el sujeto que escapó hayan sido declarados responsables de dicho delito.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias para establecer qué ocurrió durante la intervención en Comas. Mientras tanto, la Policía mantiene la búsqueda del segundo ocupante de la mototaxi, mientras se recaban elementos sobre el uso del arma de fuego y la muerte registrada.

El caso deja a un hombre muerto tras una intervención policial en la avenida Manuel González Prada, mientras otro sujeto permanece buscado. Las investigaciones deberán precisar las circunstancias del operativo, la reacción de los intervenidos y los hechos que provocaron los disparos durante la intervención de la PNP.