Ministerio de Vivienda presenta propuesta para otorgar S/10 mil a jóvenes que deseen comprar su primer departamento

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda presentó la Resolución Ministerial N°214-2026 para otorgar un subsidio adicional de hasta S/. 10 mil dirigido a jóvenes de 20 a 28 años. Este bono busca complementar los programas habitacionales vigentes, como Techo Propio o Mivivienda, y facilitar la compra de su primer departamento o casa.

La Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA se difundió este martes 2 de junio a través de la plataforma del gobierno peruano, y figura en el el proyecto de modificación del Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH).

Impulsando la vivienda propia

El objetivo central de este apoyo económico está pensado para cubrir el saldo restante de la cuota inicial del inmueble, sumándose a los ahorros propios del joven y a otros beneficios estatales.

Asimismo, la propuesta incorpora cambios en los requisitos, mecanismos de financiamiento y medidas de supervisión del programa, además de crear un incentivo específico para jóvenes.

El público objetivo son estudiantes y trabajadores que deseen independizarse y adquirir su primera vivienda, deben conformar un grupo familiar, demostrar ingresos mensuales que no superen los S/ 2,706, no haber recibido anteriormente apoyo habitacional estatal y acreditar un ahorro mínimo.

Según el documento, los jefes de familia que tengan entre 20 y 28 años y acrediten estudios universitarios o técnicos en etapa final podrían recibir un subsidio equivalente al 25% adicional del BFH correspondiente a la modalidad de adquisición de vivienda nueva.

Cabe recalcar que la medida no exige necesariamente que los beneficiarios tengan hijos. Tomando como referencia el valor vigente del BFH para 2026, el beneficio adicional bordearía los S/ 10,000.

De igual manera, dado que se trata de un proyecto de ley en debate, aún no cuenta con un reglamento final para iniciar inscripciones.

Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA.

Esperando aprobación de la propuesta

La posible puesta en marcha de estas medidas podría incrementar las opciones de acceso a una vivienda para miles de jóvenes estudiantes, en un escenario donde el déficit habitacional en el Perú supera los 1,9 millones de viviendas.

Según los datos incluidos en la propuesta, alrededor de 587,000 familias no cuentan con una vivienda propia o residen en condiciones de hacinamiento. Asimismo, cerca de 1,3 millones habitan inmuebles que presentan condiciones precarias o carecen de servicios básicos.

Sin embargo, la iniciativa todavía se encuentra en fase de proyecto y, por ahora, no tiene vigencia. Para su aprobación definitiva deberá cumplir etapas adicionales, mientras que el monto del subsidio estará sujeto a las futuras actualizaciones del Bono Familiar Habitacional.

Por ello, la aplicación de este beneficio dirigido a los jóvenes aún dependerá de las decisiones que adopten las autoridades.