CONET sí recibirá subsidio al combustible del Gobierno pese a no participar de reuniones, afirma ANITRA

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La polémica por la exclusión del transporte urbano del subsidio de diésel parece llegar a su fin. En diálogo con Exitosa, el vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Waldo Poma, confirmó que el beneficio económico alcanzará también al gremio de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET), pese a que no participó en las reuniones con el Ejecutivo.

Subsidio para todos

Poma desmintió las declaraciones de Julio Raurau, presidente de CONET, quien había denunciado discriminación y exclusión. "Igual alcanza el subsidio a ellos también porque son parte del sistema integral de transporte", señaló, agregando que lo dicho por Raurau sería "falso" y que solo buscaba generar polémica mediática.

El vocero recordó que el Decreto de Urgencia 006-2026, publicado este martes 2 de junio, establece medidas extraordinarias para estabilizar el sistema de transporte urbano de pasajeros, incluyendo el subsidio. Según Poma, el subsidio representa un rescate financiero para todo el sector urbano, golpeado por el incremento sostenido del precio de los combustibles.

"El Estado siempre trata por igual a todos los sectores, no puede haber discriminación. No será gran cosa, pero en algo va a ayudar en la precaria situación económica por la que estamos atravesando", puntualizó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el vocero de la Anitra, Waldo Poma, señaló que todo el sector urbano de transportistas será beneficiado por el subsidio acordado con el Gobierno. Con ello, desmiente la versión de Julio Raurau, presidente del Conet, quien... pic.twitter.com/eXQLQMZ5DZ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

Medidas del Decreto de Urgencia

El Decreto de Urgencia N° 006-2026 establece la creación del Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), a cargo de la ATU, con un fondo de S/ 44 millones. Entre sus principales disposiciones:

Acceso al subsidio: Solo para operadores con autorización vigente en el registro de la ATU y con RUC activo.

Solo para operadores con autorización vigente en el registro de la ATU y con RUC activo. Requisitos técnicos: Vehículos habilitados deben contar con GPS operativo, SOAT o CAT vigente y certificado de inspección técnica vehicular.

Vehículos habilitados deben contar con GPS operativo, SOAT o CAT vigente y certificado de inspección técnica vehicular. Cálculo del subsidio: Se determina por kilometraje efectivo recorrido, validado por el Sistema Integrado de Control y Monitoreo. Ómnibus: S/ 0.50 por kilómetro. Minibús: S/ 0.40 por kilómetro. Microbús: S/ 0.30 por kilómetro.

Se determina por kilometraje efectivo recorrido, validado por el Sistema Integrado de Control y Monitoreo. Duración: El subsidio se calcula en dos períodos sucesivos de 30 días, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El subsidio se calcula en dos períodos sucesivos de 30 días, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Intangibilidad: Los recursos depositados no pueden ser embargados ni retenidos por ninguna medida administrativa o judicial.

Los recursos depositados no pueden ser embargados ni retenidos por ninguna medida administrativa o judicial. Transparencia: La ATU publicará mensualmente la lista de operadores beneficiarios y los montos asignados.

Decreto de Urgencia 006-2026 establece medidas para el transporte de personas

La confirmación de que CONET sí recibirá el subsidio despeja dudas y reduce la tensión con el Ejecutivo. El decreto publicado hoy garantiza que todo el transporte urbano de Lima y Callao sea beneficiado, en un intento por mitigar el impacto del alza de combustibles y evitar una paralización nacional.

Aunque el monto no resuelve de fondo la crisis del sector, representa un alivio temporal y un mensaje de inclusión que busca frenar la confrontación entre gremios y Gobierno.