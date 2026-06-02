Presidente de AETAI lanza crítica a la eliminación en el cobro de la TUUA "Es una oportunidad perdida"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una entrevista, el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional mencionó aspectos relacionados con la nueva disposición que dicta la eliminación en el cobro de la TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto). Asimismo, explica en que casos aplica y como no representa un

¿Qué fue lo manifestado por el presidente de la AETAI?

En entrevista para Exitosa, el presidente de la AETAI, Carlos Gutiérrez, consideró que la firma de la adenda N°9 es una oportunidad perdida porque no es una solución integral de la TUUA de transferencia y solo abarca la nacional, cobrando por las conexiones internacionales. En ese sentido, indicó que el Estado renuncia a la regalía que le corresponde y subvencionará lo que dejará de recibir el Aeropuerto Jorge Chávez.

"Es una oportunidad perdida para todos porque no se esta tratando de una solución integral al problema que implica la TUUA de transferencia, solamente se está tocando lo que es la TUUA de transferencia nacional", enfatizó el especialista.

En palabras del representante de la AETAI, este accionar representa un "oportunidad perdida", dado que Carlos Gutiérrez califica la medida como una solución incompleta, ya que solo elimina la TUUA para transferencias nacionales, dejando intacta la tarifa para conexiones internacionales.

Al mantener el cobro en las conexiones internacionales, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa en desventaja frente a sus principales competidores, como Panamá y Bogotá, donde no se aplican estos cargos a los pasajeros de transferencia.

Según el entrevistado, para ejecutar esta eliminación parcial, el Estado peruano ha renunciado a sus regalías y ha optado por subvencionar los ingresos que el concesionario dejará de percibir por la tarifa nacional

"Esa eliminación pasa por una parte el estado renuncia a esa regalía que le corresponde por ese ingreso y al mismo tiempo va a subvencionar a aquello que va a dejar de cobrar el aeropuerto por la TUUA de transferencia nacional", expresó Carlos Gutiérrez.

Siguiendo esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifestó que la disposición beneficiaría a cerca de 1 millón de personas al año y permitirá reducir los costos de los pasajes dentro del país, una iniciativa que permite mejorar los viajes internos. Asimismo, la eliminación de este cobro no afectará las inversiones previstas para los aeropuertos regionales, ni generará nuevas obligaciones financieras para el estado.

En resumen, la postura de la AETAI es que, si bien la eliminación de la tasa nacional es un paso, la falta de una solución integral para el tránsito internacional sigue siendo un "lastre" para la consolidación del Hub de Lima.