RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tragedia en obra

¡Tragedia en San Miguel!: Trabajador muere sepultado tras colapso en construcción de edificio

Una obra inmobiliaria se derrumbó en San Miguel dejando de saldo a un obrero fallecido y dos heridos. Las autoridades pausaron los trabajos para investigar las causas del accidente.

El obrero murió tras derrumbe.
El obrero murió tras derrumbe. (Composición Exitosa)

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/06/2026

Síguenos en Google News Google News

La tragedia golpeó este martes en la construcción de un edificio en San Miguel, donde un derrumbe acabó con la vida de un obrero, además de dejar otros dos trabajadores gravemente heridos, provocando una rápida movilización de los equipos de rescate por toda la zona.

Despliegue de emergencia en el lugar

Un lamentable suceso ocurrió al promediar el mediodía, en donde trabajadores que realizaban labores de excavación en el sótano de un edificio de 18 pisos en construcción. La estructura ubicada en la calle Tte César López Rojas, la cual cedió súbitamente y dejando enterrado a los obreros bajo toneladas.

"Las unidades de bomberos trabajaron arduamente para localizar al operario atrapado bajo cuatro metros de tierra, confirmando lamentablemente su fallecimiento tras varias horas de labores de búsqueda en el sótano dos, donde la tierra cedió violentamente durante las operaciones", declaró brigadier mayor Carlos Gallardo para Canal N.

La segunda víctima quedó inmóvil por el peso de los escombros y fue rescatada por los bomberos. Tras ello, recibió atención inmediata de los paramédicos antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para poder evaluar sus lesiones internas.

El primer herido logró ser auxiliado por sus compañeros de trabajo en los primeros minutos del accidente. Esta acción pudo salvar al obrero de ser aplastado por el material que continuaba cayendo en el área de excavación y permitirle sobrevivir al grave accidente laboral.

Tragedia en carretera de Lambayeque: choque entre miniván y tráiler deja dos muertos y diez heridos
Lee también

Tragedia en carretera de Lambayeque: choque entre miniván y tráiler deja dos muertos y diez heridos

Noticia en desarrollo...

 

Tragedia en Vía de Evitamiento: Pareja de jóvenes pierde la vida tras fatal accidente en el paradero Acho
Lee también

Tragedia en Vía de Evitamiento: Pareja de jóvenes pierde la vida tras fatal accidente en el paradero Acho

Temas relacionados accidente laboral derrumbe Lima obra San Miguel seguridad laboral

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA