¡Tragedia en San Miguel!: Trabajador muere sepultado tras colapso en construcción de edificio

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tragedia golpeó este martes en la construcción de un edificio en San Miguel, donde un derrumbe acabó con la vida de un obrero, además de dejar otros dos trabajadores gravemente heridos, provocando una rápida movilización de los equipos de rescate por toda la zona.

Despliegue de emergencia en el lugar

Un lamentable suceso ocurrió al promediar el mediodía, en donde trabajadores que realizaban labores de excavación en el sótano de un edificio de 18 pisos en construcción. La estructura ubicada en la calle Tte César López Rojas, la cual cedió súbitamente y dejando enterrado a los obreros bajo toneladas.

"Las unidades de bomberos trabajaron arduamente para localizar al operario atrapado bajo cuatro metros de tierra, confirmando lamentablemente su fallecimiento tras varias horas de labores de búsqueda en el sótano dos, donde la tierra cedió violentamente durante las operaciones", declaró brigadier mayor Carlos Gallardo para Canal N.

La segunda víctima quedó inmóvil por el peso de los escombros y fue rescatada por los bomberos. Tras ello, recibió atención inmediata de los paramédicos antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para poder evaluar sus lesiones internas.

El primer herido logró ser auxiliado por sus compañeros de trabajo en los primeros minutos del accidente. Esta acción pudo salvar al obrero de ser aplastado por el material que continuaba cayendo en el área de excavación y permitirle sobrevivir al grave accidente laboral.

Noticia en desarrollo...