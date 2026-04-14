Hoy inicia inscripción al bono Techo Propio para hogares con personas con discapacidad severa: Conoce los detalles

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) apertura desde este martes 14 y miércoles 15 de abril la primera convocatoria nacional para el programa Techo Propio dirigida familias que cuenten con integrantes que padecen discapacidad severa. El programa busca garantizar viviendas con condiciones dignas y seguras para este sector de la población.

En ambas fechas, los hogares compuestos por una persona con discapacidad podrán registrarse en la convocatoria con sus datos personales y poder participar de la obtención de uno de los 14.880 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) promovidos por la cartera. En esta nota te contamos en qué consiste el programa y cómo inscribirte en la convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria?

Para calificar a esta convocatoria, los hogares interesados deben certificar que el predio o aire independizado destinado a la edificación se encuentra debidamente asentado en los Registros Públicos. Adicionalmente, es un requisito indispensable que los postulantes conformen un grupo familiar que esté legalmente constituido según los parámetros del programa.

En términos económicos y de propiedad, el núcleo familiar no podrá percibir ingresos que excedan los S/ 2,706 mensuales. Asimismo, se verificará que los solicitantes no posean otros inmuebles en el territorio nacional ni hayan sido receptores de subsidios habitacionales por parte del Estado en años anteriores. Finalmente, para viabilizar el acceso al beneficio, es obligatorio acreditar un fondo de ahorro mínimo de S/ 2,475.

El Bono Familiar Habitacional alcanza un valor de S/ 33 mil, monto que podría ajustarse al alza en determinadas regiones según criterios técnicos. Sin embargo, en el caso de familias que incluyan a una persona con discapacidad, el subsidio puede llegar a S/ 41.250.

Techo Propio 2026: ¿Cómo inscribirme a la convocatoria?

Según informa el Ministerio de Vivienda en un comunicado de prensa, las familias interesadas en acceder al beneficio económico se podrán inscribir en las entidades técnicas autorizadas por el programa. En este enlace puede conocer la lista oficial de aquellas entidades a nivel nacional y sus medios de contacto.

Otras alternativas dispuestas por el MVCS son acercarse a la Vitrina Inmobiliaria (Jr. Camaná 199, Centro de Lima), a los Centros de Atención al Ciudadano a nivel nacional, o comunicarse mediante llamada con la línea gratuita 0800-12-200. De igual manera, la institución aconseja mantenerse alerta de las redes sociales para conocer las fechas de la próxima convocatoria.

En conclusión, el Ministerio de Vivienda abrió la primera convocatoria nacional del programa Techo Propio que se encuentra dirigida a familias con personas con discapacidad severa y abrió su proceso de inscripción.