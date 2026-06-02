Día Mundial de la Leche: Grupo Gloria se une a Casa Ronald McDonald e INSNSB para beneficiar a más de 83 familias

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del Día Mundial de la Leche, el 1 de junio el Grupo Gloria y la Casa Ronald McDonald Perú anunciaron los resultados de su alianza estratégica educativa por medio de una serie de talleres orientados a la nutrición que buscan beneficiar a familias peruana que se albergan en las sedes de la capital.

¿Desde cuándo se desarrolla esta iniciativa?

La iniciativa se desarrolla desde noviembre del 2025 y finalizó este 2 de junio con una celebración especial en la sala familiar de la Casa Ronald McDonald Niño en el distrito de San Borja, ubicado dentro del Instituto Nacional de Salud del Niño, una entidad clave ya que es el aliado de este proyecto. En ese sentido, esta jornada especial estuvo dirigida a las familias de pacientes pediátricos.

La importancia de la nutrición como parte del tratamiento

Teniendo en cuenta el tratamiento que reciben los niños, las familias que se alojan en la Casa Ronald McDonald viajan a Lima desde diversas partes del país con la finalidad de que sus hijos tengan una respuesta médica, cuya demanda un cuidado nutricional importante. Así, contar con información nutricional confiable y respaldada por la ciencia se convierte en un factor clave para acompañar la recuperación del menor.

Siguiendo esa línea, contar con información nutricional confiable y respaldada por la ciencia se convierte en un factor clave para acompañar la recuperación del menor de edad. Asimismo, los talleres desarrollados por el Grupo Gloria, abordaron temáticas enfocadas en un panorama completo, desde la alimentación hasta la prevención de la anemia.

"Nuestro objetivo a través de esta alianza fue promover y afianzar la educación nutricional de las familias acogidas, empoderando a los padres de familia al momento de decidir sobre la alimentación de sus pequeños y así contribuir a mejorar su calidad de vida y estado de salud", señaló la doctora Youmi Paz, Gerente Corporativo de Nutrición y Proyección Social del Grupo Gloria.

El INSNSB: más que un hospital

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) es el principal centro de referencia pediátrica del país, que recibe a más de un 70% de pacientes provenientes de provincia, derivados por enfermedades complejas que requieren intervención quirúrgica, trasplante u otros tratamientos de larga estancia.

Por ello, gracias al convenio estratégico con Casa Ronald McDonald Perú, el Instituto es ahora sede de la primera Casa Hospitalaria del Perú, ubicada en el octavo piso, con 13 habitaciones y capacidad para alojar hasta 40 cuidadores de forma simultánea. El mencionado convenio también permitió la implementación de una Sala Familiar dentro del INSNSB, un espacio de descanso y reforzamiento escolar que beneficia a más de 10,000 familiares al año.

Es en este ecosistema de atención integral donde el INSNSB reafirma su compromiso con la promoción de la lactancia materna como fuente de nutrición óptima e insustituible en la primera infancia, reconociendo que los productos lácteos pasteurizados constituyen un valioso complemento en las etapas posteriores del desarrollo.

Esta alianza reafirma que la colaboración activa entre en sector privado, la sociedad civil y las instituciones públicas es clave para generar un impacto positivo y sostenible en la población, mejorando la calidad de vida de los más vulnerables a través de la educación, la contención familiar y acceso a los servicios de salud.