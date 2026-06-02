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Congreso aprueba el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: conoce cuáles son las señales de alerta ante el incremento de esta enfermedad

Por medio de una autógrafa aprobada por el Congreso de la República, se dio un avance importante al nombrar el 30 de mayo como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (Difusión)

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/06/2026

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En el contexto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que ha sido hace unos días, el Congreso del Perú realiza un importante avance proclamando todos los 30 de mayo como el día nacional de esta enfermedad, un momento que permite promover la sensibilización sobre los síntomas y la atención a los pacientes.

¿Cómo fue posible que se instaure este día en el país?

La proclamación del día fue posible por el Congreso de la República al aprobar una importante medida en favor de las personas que padecen esclerosis múltiple en el Perú. 

Firmado de la autógrafa que declara todos los 30 de mayo como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
Firmado de la autógrafa que declara todos los 30 de mayo como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple

En ese sentido, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, firmó la autógrafa correspondiente a los proyectos de ley 12200/2025-CR y 12851/2025-CR, que establecen el 30 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

"La firma de esta autógrafa de ley, que declara el 30 de mayo de cada año como Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, representa un compromiso con la información, la prevención y la atención de esta enfermedad, así como con la promoción de una mayor comprensión sobre su impacto en la vida de las personas que la padecen y sus familias", resaltó la autoridad.

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¿Cuáles son las señales de alerta de esta enfermedad?

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y puede generar diversos síntomas, como problemas de movilidad, alteraciones visuales, fatiga y dificultades cognitivas. Debido a que sus manifestaciones suelen variar entre pacientes, el diagnóstico oportuno es de vital importancia para acceder a tratamientos adecuados y reducir el impacto de la enfermedad.

De acuerdo con la propuesta legislativa, el Ministerio de Salud (Minsa) deberá presentar un informe anual ante la Comisión de Salud del Congreso y las asociaciones de pacientes con dicha enfermedad. En ese sentido, este documento deberá detallar los avances relacionados con el acceso a servicios de salud, diagnósticos y tratamientos para las personas afectadas.

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La ley aprobada, también dispone que el Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, programe cada año actividades especiales con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Estas iniciativas forman parte importante porque estarán orientados a brindar información relacionada con la enfermedad, detectar síntomas y reconocer factores de riesgo.

Finalmente, este avance por medio del Congreso al nombrar un día nacional, permite reconocer la esclerosis múltiple como una enfermedad relevante para atender en el sistema de salud en favor de todos los pacientes diagnosticados que necesitan recibir un tratamiento adaptado a sus síntomas. 

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