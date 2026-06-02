Vocero de gremio de transportes confirma subsidio de S/44 millones para transportistas en dos meses

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) confirmó que el Poder Ejecutivo brindará el monto de 44 millones de soles destinado para el sector transporte. Este beneficio se dará bajo criterios técnicos, asegurando que los recursos lleguen directa a las empresas que cumplen con los requisitos de ley .

Mecanismos de pago y control operativo

Este subsidio será calculado según el kilómetro recorrido por cada unidad, proceso que estará estrictamente monitoreado por GPS. Este sistema técnico permite verificar el cumplimiento del servicio para realizar el depósito correspondiente a las unidades registradas en los padrones de la ATU.

"Las unidades de transporte urbano van a recibir por kilómetro de recorrido que va a ser controlado vía el monitoreo de GPS y que será en un orden de 50 céntimos por kilómetro a los omnibuses, 40 céntimos por kilómetro a los minibuses", declaró.

Los montos asignados por kilómetro son de S/ 0.50 para buses, S/ 0.40 para custers y S/ 0.30 para las camionetas rurales. Esta segmentación busca compensar de manera justa los costos operativos de los distintos tipos de vehículos que conforman la flota urbana actualmente.

"El subsidio financiero se depositará a través de las cuentas bancarias de las empresas de transporte y está considerado como fondos intangibles que no va a poder ser objeto de embargos, son cuentas exclusivamente para cubrir contingencias de crisis que estamos atravesando", indicó.

Según Waldo Poma, el dinero se depositará directamente en las cuentas bancarias de las empresas, siendo declarado como fondos intangibles. Esto garantiza que los recursos económicos sean utilizados exclusivamente para enfrentar las dificultades financieras y no sean sujetos a posibles embargos judiciales.

Requisitos y alcance del rescate financiero

Para acceder a este beneficio, los transportistas deben acreditar su formalidad y estar inscritos en los padrones de la ATU. Asimismo, es indispensable que las unidades formen parte de empresas con una autorización excepcional por cinco años para operar en la ciudad.

Se estima que existen cerca de 20 000 unidades que cumplen con los criterios establecidos para recibir el respaldo económico. Esta cifra representa el universo de beneficiarios que serán atendidos con el presupuesto asignado por el Gobierno durante el periodo de dos meses.

Este importante subsidio de S/ 44 millones para transportistas permitirá mitigar la crisis del transporte urbano en dos meses. Waldo Poma ratifica que la medida, con monitoreo por GPS, favorecerá a miles de unidades formales, garantizando la continuidad del servicio público esencial en Lima.