Cancillería ACLARA fin de funciones de embajadores políticos y DESCARTA relación con la segunda vuelta electoral

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cancillería del Perú emitió una comunicación por su cuenta oficial para explicar los alcances en las recientes resoluciones relacionadas con el término de funciones de varios embajadores políticos peruanos en el exterior y descarta que haya una relación con las próximas votaciones.

Dicha entidad, precisó que se trata de un procedimiento regular establecido por la normativa vigente y descartó cualquier vínculo con la organización de la segunda elección presidencial fuera del país.

¿Qué manifiesta el comunicado de prensa?

Según informó la entidad, la publicación de las resoluciones supremas marca el inicio de los trámites protocolares correspondientes a la culminación de funciones de determinados embajadores políticos. Un proceso que concluirá durante el mes de julio de este año.

📄Comunicado de Prensa 022-26: Respecto a las resoluciones supremas referidas al término de funciones de embajadores políticos.



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Por medio del comunicado, la Cancillería explicó que los embajadores políticos ocupan cargos de confianza otorgados por el Gobierno de turno, por lo que su permanencia está sujeta al periodo de la administración que los designó.

Siguiendo esa línea, los actuales representantes políticos del Perú acreditados en Costa Rica, Francia, India, Estados Unidos y España deberán cesar en sus funciones al finalizar el mandato vigente, es decir, el próximo mes de julio.

Disposición avalada por la Ley N°. 28091

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que esta disposición se encuentra contemplada en la Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, la cual establece las condiciones para el nombramiento y permanencia de los embajadores políticos.

Además, se indicó que el término de funciones de estos representantes forma parte de un procedimiento habitual que se realiza cuando concluye el gobierno que efectuó las designaciones, en este caso, el que está próximo a culminar.

Comunicado descarta que la acción se encuentre relacionada con la segunda vuelta electoral

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la aclaración respecto a versiones que relacionaban estas medidas con la organización de la segunda vuelta presidencial en el extranjero.

Al respecto, la Cancillería descartó de manera tajante cualquier conexión entre el cese de funciones de los embajadores políticos y el desarrollo de los comicios fuera del territorio nacional que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de este año.

Finalmente, con esta aclaración por parte de la Cancillería los aspectos relacionados con el fin de funciones de embajadores políticos toma un nuevo sentido y la organización se desvincula de los próximas elecciones presidenciales que se darán en la segunda vuelta electoral.