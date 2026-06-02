Sujeto asesina a menor al IMPACTARLO contra el suelo tras ser rechazado por la madre

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un grave caso ha conmocionado a muchos tras el asesinado un bebé de 18 meses. El agresor atacó al hijo de una mujer tras ser rechazado en una propuesta de matrimonio, además de considerar la existencia del pequeño como un obstáculo sentimental.

Causas del infanticidio

La madre del pequeño Rati Devi, había rechazado una propuesta de matrimonio pedida por el asesino. Ante esta negativa, el agresor arremetió contra el pequeño, ocasionándole lesiones mortales que quedaron registradas de forma explícita en cámaras de seguridad de la zona.

"El acusado habría matado al menor tras considerar que el niño era un obstáculo para sus intenciones de contraer matrimonio con la madre de la víctima", indica India Today.

La policía de Firozabad inició las diligencias tras el hallazgo del cuerpo y la revisión de las grabaciones. El sospechoso huyó inicialmente de la escena, pero fue hallado horas después por agentes policiales, dejando un enfrentamiento armado en el complejo operativo de captura.

बच्चे को 8 बार जमीन पर पटका, मां बोली- मेरे बच्चे की गर्दन लटक रही थी, घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश!

पुलिस ने रिश्तेदार को पैर में गोली मारकर पकड़ा !!



फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है! एकतरफा प्यार... pic.twitter.com/Kq0P57DyvH — MANOJ SHARMA LUCKNOW UP🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ManojSh28986262) May 30, 2026

El implicado terminó con heridas de gravedad en ambas piernas ante un intercambio de balas. Debido a las heridas en el operativo, fue llevado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece bajo estricta vigilancia policial hasta su recuperación completa para enfrentar cargos.

Situación legal y contexto judicial

Un tribunal del distrito ha ordenado oficialmente que el detenido permanezca bajo custodia judicial. Esta medida asegura que el proceso legal avance, aunque el cumplimiento del encierro físico se postergue temporalmente debido a la necesidad de atención médica especializada requerida por el sujeto.

La investigación buscará recopilar las pruebas necesarias, incluyendo el video que muestra la agresión. El caso ha causado una gran indignación nacional, movilizando a la sociedad india que exige justicia ejemplar ante la crueldad extrema manifestada en este suceso.

🇮🇳🚨 ¡CAPTURAN AL MONSTRUO QUE ASESINÓ A UN BEBÉ DE 18 MESES GOLPEÁNDOLO REPETIDAMENTE CONTRA EL SUELO! 🚔



La policía en India arrestó a Jitendra Pathak, el hombre que asesinó brutalmente a un bebé de 18 meses tras ser rechazado por la madre del menor. El sujeto consideraba al... pic.twitter.com/324u7lTjyP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 1, 2026

El entorno de la víctima aguarda las resoluciones judiciales definitivas mientras el acusado se recupera en el centro médico. La fiscalía se enfoca en integrar todas las evidencias necesarias para garantizar una sentencia severa por el asesinato del bebé de año y medio.

Este proceso legal buscará esclarecer todas las responsabilidades penales del detenido en los próximos días. Las autoridades han manifestado su compromiso con la celeridad del sistema judicial para que este trágico episodio de violencia no quede impune frente a la opinión pública local.

La familia del pequeño Aarav ha recibido el apoyo de la comunidad, mientras los investigadores analizan los antecedentes del agresor. Se espera que, una vez sea dado de alta, el sujeto sea trasladado a una prisión para continuar con el debido juicio correspondiente.