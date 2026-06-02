José Domingo Pérez está teniendo brotes psicóticos y es un peligro para la sociedad, según Luis Caya

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presencia del exfiscal José Domingo Pérez en el equipo técnico de Juntos por el Perú sigue causando controversia por parte de un sector de la política nacional. En esta oportunidad, el excandidato a la Cámara de Diputados por el APRA, Luis Miguel Caya, fue parte de la crítica hacia el exrepresentante del Ministerio Público por sus últimos discursos ofrecidos en las actividades proselitistas de Roberto Sánchez.

En las últimas horas, mediante sus redes sociales, el también abogado aprista "lanzó un reto" al exfiscal, a fin de que se someta a un examen psiquiátrico, dejando a entrever un hipotético problema de salud mental por parte quien investigará a Keiko Fujimori en el marco del caso 'Cócteles'.

Reto públicamente al investigado José Domingo Pérez a pasar un examen psiquiátrico.

Los peruanos necesitamos saber el estado mental de este sujeto. Puede ser un peligro para la sociedad.

Estamos advertidos!!! https://t.co/cTDt4h44M7 — Luis Miguel Caya (@LuisMiguelCaya) June 2, 2026

Lo acusa de ser un "peligro para la sociedad"

En entrevista brindada este martes 2 de junio al programa "Informamos y Opinamos", Luis Miguel Caya reafirmó sus dichos, comparando inclusive a José Domingo Pérez con Antauro Humala por sus supuestos "discursos de odio" que está dando a la ciudadanía, previo a la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio.

"Estos brotes psicóticos del Sr. José Domingo Pérez se están dando en esta campaña electoral y creo que se dieron también cuando era fiscal dentro del Ministerio Público y hoy por hoy José Domingo Pérez representa un peligro para la sociedad. Imagínese, quiénes tienen estos brotes psicóticos pueden en cualquier momento causar la muerte o pueden atentar contra algunas personas, principalmente, yo creo, contra algún militante de Fuerza Popular", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado y excandidato a diputado del Apra, Luis Miguel Caya, calificó con respecto a las expresiones de José Domingo Pérez en mítines como "brotes psicóticos" y que representa un peligro para la sociedad. Sostuvo que... pic.twitter.com/ueQXONNCXW — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

Bajo esta consideración, exhortó a Domingo Pérez a que se realice el test para que la población sepa "con qué ciudadanos nos encontramos"; asimismo, "para salir de dudas" sobre si existe o no más que un sesgo político, "teoría" que ha recibido por parte de la militancia de Fuerza Popular y simpatizantes de Keiko Fujimori para esta decisiva jornada electoral.

Exfiscal defiende su incorporación a Juntos por el Perú

A finales de abril último, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, anunció la incorporación del abogado José Domingo Pérez a su equipo técnico. En la previa de los comicios que definirá el futuro del Perú para los próximos cinco años, el exfiscal defendió su incursión en la política desde el partido de izquierda.

"Como cualquier ciudadano tengo la opción de tener una participación en la vida política del país; es decir, durante mi tiempo como fiscal no he tenido ningún tipo de compromiso político. El caso 'Lava Jato' es mucho antes de que Pedro Castillo pudiera salir a la palestra pública, mucho antes de que Juntos por el Perú pudiera tener algún tipo de participación en la política nacional", declaró en "Hablemos Claro".

Sobre su salida del Ministerio Público en marzo último a cargo de la Junta Nacional de Justicia, Domingo Pérez ratificó que fue retirado de la institución "de una manera injusta, arbitraria", después de una labor ininterrumpida de más de 20 años. Dicho proceso se encuentra al voto, en el marco del recurso de apelación presentado por el exfiscal, sustentado en audiencia realizada el 26 de mayo.

José Domingo Pérez mantiene su posición sobre su decisión de pertenecer al equipo de Roberto Sánchez, los cuestionamientos no tienen cuándo terminar contra él.