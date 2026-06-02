Tragedia en San Miguel: Constructora Red Rocks se pronuncia tras derrumbe mortal

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una jornada laboral en la cuadra dos de la calle Teniente César López Rojas, en San Miguel se vio opacada luego que se registre un grave derrumbe ocurrida al mediodía, generando total conmoción entre los vecinos de la zona.

Postura de la constructora

Tras este lamentable suceso, la Constructora Red Rocks S.A.C se pronunció mediante un comunicado oficial en donde detalla que ejecutará las acciones inmediatas. La empresa aseguró que, tras el accidente se llegaron a activar los protocolos de emergencia, colaborando con los equipos de rescate desplegados por la zona del accidente.

"La Constructora Red Rocks S.A.C. lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de uno de nuestros trabajadores ocurrido durante la construcción de un proyecto inmobiliario ubicado en el distrito de San Miguel", publicó.

Según la constructora, el obrero fallecido portaba toda la indumentaria de seguridad reglamentaria, incluyendo la línea de vida exigida por la normativa vigente. La empresa enfatizó que el personal contaba con los seguros y coberturas de riesgo obligatorios para desempeñar sus funciones en el momento de la edificación del proyecto.

Investigaciones y medidas de seguridad

La empresa informó que una segunda persona resultó herida durante el derrumbe y fue trasladada de manera oportuna a un centro hospitalario. Actualmente, este trabajador recibe atención médica especializada y se mantiene bajo un monitoreo constante por parte de los profesionales de salud para asegurar su pronta recuperación tras el incidente que afectó la estructura del sótano donde realizaban excavaciones.

La constructora afirmó que las circunstancias del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. La entidad subrayó que se encuentran colaborando plenamente con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, mientras la obra permanece con una paralización temporal dispuesta por las autoridades municipales para garantizar la seguridad de los residentes cercanos y evitar mayores riesgos en el perímetro.

Las autoridades locales han reforzado las medidas preventivas en la zona, vigilando que el cese de actividades sea absoluto mientras peritos de ingeniería evalúan la estabilidad del terreno afectado. La constructora reafirmó su compromiso de mantener el acompañamiento a las familias afectadas, brindando el apoyo necesario en estos momentos de profundo pesar por la pérdida humana.

La municipalidad mantiene la obra inmobiliaria paralizada en San Miguel, dejando un fallecido y dos heridos. La empresa constructora continúa bajo investigación y colaborará con las autoridades tras el accidente ocurrido en este proyecto de construcción que ahora enfrenta una fiscalización municipal por falta de condiciones seguras tras el accidente.