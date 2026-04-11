Techo Propio lanza nueva convocatoria nacional para construir en terreno propio: ¿Cómo acceder a los bonos?

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Fondo Mivivienda ha formalizado la apertura de la primera convocatoria nacional de 2026 bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio, buscando beneficiar a quienes poseen un terreno pero carecen de recursos. Esta iniciativa estatal otorga un subsidio directo que no requiere devolución, enfocado en familias con ingresos mensuales que no superen los S/ 2,706.

Las inscripciones estarán abiertas únicamente del 14 al 24 de abril, por lo que es vital actuar con rapidez. Para calificar, el grupo familiar debe acreditar un ahorro mínimo de S/ 2,475 y el predio debe estar inscrito obligatoriamente en la Sunarp. Además, los postulantes no deben haber recibido apoyo habitacional previo del Estado ni ser propietarios de otra vivienda.

El monto base del Bono Familiar Habitacional se sitúa en S/ 33,000, aunque existen variaciones significativas dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones específicas de los integrantes del grupo familiar.

✅ ¡Techo Propio es inclusión!

📌 Las familias que cuenten con un integrante con discapacidad severa, que requiera de apoyo como una silla de ruedas, recibirán un incremento del 25% del bono para la construcción de sus viviendas accesibles.



📌 Además, tendrán prioridad en la... pic.twitter.com/dmhGJcOY2w — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) April 10, 2026

Montos diferenciados y beneficios inclusivos

En regiones como Amazonas o Cajamarca, el subsidio se eleva a S/ 37,620. Estas variaciones buscan compensar las dificultades logísticas en zonas alejadas, asegurando que el dinero entregado sea suficiente para culminar una infraestructura digna y segura que cumpla con los estándares técnicos requeridos.

Un aspecto destacado de este año es el enfoque en la inclusión social para grupos vulnerables. Según la fuente oficial, "se ha dispuesto un bono especial de S/ 41 250 para aquellas familias que cuenten con uno o más miembros con discapacidad".

Este incremento permite adaptar las viviendas a necesidades de movilidad, garantizando que el programa Techo Propio llegue de manera efectiva a quienes enfrentan mayores barreras económicas y físicas en el país.

Proceso de registro y entidades técnicas

Las familias interesadas deben seleccionar una de las Entidades Técnicas (ET) autorizadas, que son las empresas responsables de la edificación. Desde el 9 de abril, el listado de estas constructoras ya se encuentra disponible para consulta pública. Es fundamental que el trámite se realice en centros autorizados como la Vitrina Inmobiliaria en Lima o los Centros de Atención al Ciudadano en regiones, evitando intermediarios informales que puedan generar estafas.

El cumplimiento de los plazos es determinante, ya que el sistema de inscripción cerrará automáticamente al alcanzar el cupo establecido. Al finalizar el proceso, los beneficiarios logran consolidar su patrimonio familiar mediante una construcción formal y resistente. Acceder a este Bono Familiar Habitacional 2026 representa la oportunidad definitiva para que los inscritos en Techo Propio logren construir en sitio propio con el respaldo económico del Estado peruano.