Reniec anuncia megacampaña de DNI electrónico GRATIS el 30 de mayo: ¿Quiénes se verán beneficiados?

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ejecutará una megacampaña para el DNI electrónico gratis programado para este sábado 30 de mayo. Conoce dónde se llevará a cabo la iniciativa y quiénes se verán beneficiados.
DNI electrónico gratis: ¿En dónde será la megacampaña?
A una semana de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, el Reniec sigue con su objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y garantizar que las poblaciones más desprotegidas en el país ejerzan su derecho fundamental a la identidad.
Es por ello, que a través de sus redes sociales, anunció que en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chancay realizará una megacampaña gratuita de documentación con la finalidad de acercar los servicios registrales y de identificación a la población más vulnerable del distrito.
La jornada se llevará a cabo el sábado 30 de mayo entre las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en el polideportivo de Chancay, ubicado en la avenida Primero de Mayo s/n, frente al Poder Judicial. Según la convocatoria, el punto de atención concentrará en un solo día varios trámites y destacó que no habrá necesidad de que las personas beneficiadas lleven foto impresa, ya que la fotografía será gratuita.
Megacampaña gratuita del DNI: ¿Quiénes se verán beneficiados?
Asimismo, Reniec precisa que quienes se verán beneficiados con esta megacampaña gratuita del DNI electrónico serán menores de edad de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años, así como personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con la Constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
La jornada también irá dirigida a ciudadanos mayores de edad que decidan registrar de forma afirmativa su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento.
Trámites que se realizarán en Chancay el 30 de mayo
Recuerda que la megacampaña del DNI electrónico será sin costo alguno y entre los trámites o servicios que se brindarán serán la inscripción por primera vez, la renovación por caducidad y la actualización de imágenes de la foto de tu documento de identidad.
También se detalló que habrá inscripción de actas de nacimiento y trámites de DNI para bebés, ello en el marco de la estrategia "Nacer con Identidad"; evitando costos y desplazamientos a las oficinas regulares.
Es así como el Reniec reafirma su compromiso de acercar el derecho a la identidad a todos los ciudadanos con una nueva megacampaña del DNI electrónico gratis el 30 de mayo, beneficiando a menores de edad de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años, así como a personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema en Chancay.