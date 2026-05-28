Reniec anuncia megacampaña de DNI electrónico GRATIS el 30 de mayo: ¿Quiénes se verán beneficiados?

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ejecutará una megacampaña para el DNI electrónico gratis programado para este sábado 30 de mayo. Conoce dónde se llevará a cabo la iniciativa y quiénes se verán beneficiados.

DNI electrónico gratis: ¿En dónde será la megacampaña?

A una semana de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, el Reniec sigue con su objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y garantizar que las poblaciones más desprotegidas en el país ejerzan su derecho fundamental a la identidad.

Es por ello, que a través de sus redes sociales, anunció que en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chancay realizará una megacampaña gratuita de documentación con la finalidad de acercar los servicios registrales y de identificación a la población más vulnerable del distrito.

La jornada se llevará a cabo el sábado 30 de mayo entre las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en el polideportivo de Chancay, ubicado en la avenida Primero de Mayo s/n, frente al Poder Judicial. Según la convocatoria, el punto de atención concentrará en un solo día varios trámites y destacó que no habrá necesidad de que las personas beneficiadas lleven foto impresa, ya que la fotografía será gratuita.

Megacampaña gratuita del DNI: ¿Quiénes se verán beneficiados?

Asimismo, Reniec precisa que quienes se verán beneficiados con esta megacampaña gratuita del DNI electrónico serán menores de edad de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años, así como personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con la Constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

La jornada también irá dirigida a ciudadanos mayores de edad que decidan registrar de forma afirmativa su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento.

Megacampaña del DNI electrónico gratis en Chancay.

Trámites que se realizarán en Chancay el 30 de mayo

Recuerda que la megacampaña del DNI electrónico será sin costo alguno y entre los trámites o servicios que se brindarán serán la inscripción por primera vez, la renovación por caducidad y la actualización de imágenes de la foto de tu documento de identidad.

También se detalló que habrá inscripción de actas de nacimiento y trámites de DNI para bebés, ello en el marco de la estrategia "Nacer con Identidad"; evitando costos y desplazamientos a las oficinas regulares.

Es así como el Reniec reafirma su compromiso de acercar el derecho a la identidad a todos los ciudadanos con una nueva megacampaña del DNI electrónico gratis el 30 de mayo, beneficiando a menores de edad de 0 a 17 años, adultos mayores desde los 60 años, así como a personas mayores de edad en situación de pobreza o pobreza extrema en Chancay.