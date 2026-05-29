Freddy Solano juró como nuevo ministro de Trabajo tras renuncia de Óscar Fernández

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno oficializó este viernes un cambio inesperado en el gabinete ministerial. Óscar Fausto Fernández Cáceres presentó su renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y en su lugar juró Freddy José María Solano González, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno este viernes a las 7:00 de la noche.

La decisión sorprendió por la inmediatez, ya que Fernández había recibido un día antes la autorización para viajar a Suiza y España entre el 7 y el 17 de junio, con el objetivo de representar al país en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Barcelona.

Trayectoria del nuevo ministro

Freddy Solano es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Su carrera en la administración pública incluye cargos de alta responsabilidad: fue presidente ejecutivo de PromPerú, donde lideró la estrategia de promoción de exportaciones y turismo; presidente del directorio de CORPAC, encargado de la conectividad aérea del país; y director ejecutivo del programa Contigo del MIDIS, orientado a poblaciones vulnerables.

En el ámbito laboral, tuvo una trayectoria ascendente en SUNAFIL, llegando a ser superintendente, con experiencia en supervisión y formalización del empleo.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Esta noche se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que ahora tiene en el cargo a Freddy José María Solano, quien asume en lugar de Óscar Fernández Cáceres. Cuenta con experiencia en gestión estatal,... pic.twitter.com/3RpPeHiHDY — Exitosa Noticias (@exitosape) May 30, 2026

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