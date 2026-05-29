OEFA lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/11.500: Conoce AQUÍ cómo postular

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) abrió nueva convocatoria laboral para técnicos y bachilleres con sueldos de hasta S/11.500. Descubre cómo participar y los puestos que se ofrecen.

OEFA ofrece trabajo bajo la modalidad CAS: Esto se sabe

El OEFA, entidad que se encarga de valuar, supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas en sectores como minería, energía, pesca, industria y residuos sólidos en el país, está en búsqueda de técnicos, bachilleres y profesionales en diversas especialidades para cubrir alguna de las vacantes que ofrece en esta nueva convocatoria laboral 2026.

La institución precisó que esta nueva oferta de trabajo, que publicó el 28 de mayo, es bajo el régimen CAS donde se pone a disposición vacantes en puestos con sueldos que van desde los S/4 mil hasta los S/11.500, no solo en Lima, sino también en otras regiones como en Tumbes, dependiendo del perfil.

Entre algunas de las formaciones académicas solicitadas para formar parte de OEFA, están las siguientes:

Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Economía, Biología, Ingeniería Geográfica, entre otras que puedes verificar en el siguiente ENLACE.

Convocatoria laboral: Puestos y requisitos en OEFA

Entre los puestos que se ofrecen están los siguientes con sus respectivas remuneraciones que recibirá quién logre pasar cada una de las etapas de la convocatoria:

Jefe/a de la Oficina Desconcentrada de Tumbes, cuya remuneración es de S/ 11.500.

Coordinador/a del Registro de Terceros - Ejecutivo/A II (suplencia por licencia) con suelo de S/ 11.500.

Especialista Legal en Gestión Pública - Especialista I con sueldo de S/10 mil.

Coordinador/a de Actividad de Justicia y Cultura con remuneración de S/10 mi.

Analista en Contrataciones con sueldo de S/8 mil.

Asistente administrativo/a con remuneración de S/4 mil.

Asistente de Gestión de Información Ambiental y Territorial con sueldo de S/4 mil.

¿Cómo postular a las vacantes del OEFA?

Ten en cuenta que tanto para los puestos técnicos, bachilleres y titulados requieren personas capacitadas en procesador de textos (Word, Open Office Write, etc) a nivel básico, hoja de cálculo (Excel, OpeCalc, etc) a nivel básico, así como saber el manejo de programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc) e, incluso, tener cursos en temas vinculados a sistemas administrativos o Gestión Pública.

El OEFA indicó que los interesados deben revisar las bases específicas de cada puesto antes de postular, ya que cada convocatoria que rige desde el 4 de junio, exige requisitos particulares, como experiencia laboral, formación académica y, en algunos casos, colegiatura.

Es así como el OEFA reveló cada detalle de las vacantes que ofrece en esta nueva convocatoria de trabajo 2026 bajo la modalidad CAS, dirigida a profesionales con sueldos de hasta S/11.500.