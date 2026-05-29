Gobierno prorroga estado de emergencia en 41 distritos de 11 regiones por intensas lluvias

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno prorroga estado de emergencia en 41 distritos de 11 regiones debido al peligro inminente generado por las intensas lluvias. Conoce desde cuándo rige la medida y las zonas exactas donde será aplicada.

Amplía estado de emergencia por lluvias: ¿Dónde y desde cuándo?

Este viernes 29 de mayo no solo el país despertó con la noticia del primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, sino con que el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo Nº 081-2026-PCM publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, prorrogó el estado de emergencia en 41 distritos de 11 regiones por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

De acuerdo a la normativa vigente, la ampliación regirá por 60 días calendario, a partir del lunes 1 de junio en los distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco con el objetivo de mantener activas las acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

"Prorrogar el estado de emergencia en varios distritos (...) que se encuentran detallados en el anexo (...) por impacto de daños a consecuencias de intensas precipitaciones, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2026-PCM, (...) con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan", se lee en el documento.

41 distritos de 11 regiones de Perú en emergencia

De acuerdo al decreto supremo, durante la prórroga se continuará con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación, que estarán a cargo de los gobiernos regionales y locales correspondientes, con la coordinación técnica y seguimiento de distintas instituciones como:

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La participación de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, se precisó que con esta iniciativa se busca que las intervenciones estén enfocadas en atender daños en viviendas, vías de comunicación y servicios básicos afectados por las intensas lluvias en las regiones ya mencionadas.

Financiamiento de la prórroga del estado de emergencia

Finalmente, el Gobierno precisa que la implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Es así como se dio a conocer que el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en 41 distritos de 11 regiones del Perú por el peligro inminente debido a las intensas lluvias.