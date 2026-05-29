Pedro Castillo: EsSalud inicia auditoria por filtración de datos clínicos del exmandatario

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció a través de medios digitales que viene investigando a los responsables de la filtración de los datos clínicos del exmandatario Pedro Castillo Terrones , los cuales fueron difundidos por un medio de comunicación.

Auditoria tras filtración de historia clínica

La medida fue anunciada mediante las redes sociales de la entidad de salud, en donde busca encontrar responsables tras la difusión de datos personales y que es obligación de la institución de velar por su seguridad y protección.

Ante ello, EsSalud consideró que estos hechos vulneraron un principio inquebrantable de la privacidad de sus pacientes. Tras ese acontecimiento, la entidad de salud dispuso a iniciar las diligencias correspondientes con el fin de encontrar a los responsables de filtrar esa información y como lo hicieron.

"Por ello, se ha dispuesto el inicio de una auditoria interna para identificar a las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información de la historia clínica", indica el documento.

Tras ello, el seguro de salud aclaró que la seguridad de sus plataformas digitales no corren peligro. Aseguró que el sistema opera bajo filtros de trazabilidad estrictos, que impide que funcionarios puedan modificar o manipular los registros médicos dentro de su plataforma.

"Es preciso enfatizar que el Sistema de Información de EsSalud es técnicamente inalterable, ya que cuenta con filtros de trazabilidad estrictos que impiden a cualquier funcionario modificar o manipular los registros médicos", detalló.

Cuestionamientos ante designación del nuevo gerente general

En la misma línea, el seguro de salud aclaró que la salida del doctor Mariano Cuentas como gerente general, se debió a motivos personales. Ante ello, la designación del doctor Alejandro Martínez "cumple plenamente con el perfil requerido para el cargo".

Esta decisión fue directa del presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, quien a pesar de tener empresas con 15 años de antigüedad, no registra contrato entre ellas y el seguro de salud.

La designación de Mariano Cuentas generó controversia.

Rechazo hacia sus trabajadoras

El comunicado también mostró su malestar ante los ataques que recibieron las trabajadoras de EsSalud, tras la reciente difusión. La institución sostuvo que estas afirmaciones buscan dañar "la reputación de mujeres profesionales y madres de familia que solo buscan su desarrollo personal".

El comunicado concluyó con el compromiso de seguir trabajado "firmemente" en el abastecimiento de hospitales, la dotación de medicamentos, así como también con la optimización de citas, buscando "cerrar brechas históricas en el sector salud".

En resumen, el seguro de salud, busca iniciar las diligencias correspondientes para determinar con los culpables de la difusión de datos clínicos del expresidente, Pedro Castillo Terrones. A su vez, justificar la transparencia en la designación del gerente general.