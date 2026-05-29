RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
A pocos días

Mundial 2026: Ciudad de México implementa los nuevos baños 'inteligentes' rumbo al torneo deportivo

El Gobierno capitalino instaló módulos automatizados en puntos estratégicos de la ciudad. Aunque el servicio es gratuito en su fase inicial, persisten dudas sobre su limpieza y viabilidad a largo plazo.

Instalaciones se dan ante la pronta llegada de turistas a la capital mexicana.
Instalaciones se dan ante la pronta llegada de turistas a la capital mexicana. (Composición Exitosa)

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/05/2026

Síguenos en Google News Google News

La Ciudad de México dio un paso llamativo hacia la modernización urbana con la inauguración de sus primeros baños públicos inteligentes, una iniciativa pensada para atender el incremento de turistas que se espera durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. La propuesta ha despertado curiosidad entre los ciudadanos, pero también dudas sobre su funcionamiento y sostenibilidad.

¿Cómo funcionan?

Por ahora, el servicio es gratuito y cuenta con agua, jabón, secador de manos y papel higiénico. Los módulos se limpian automáticamente después de cada uso y realizan una sanitización más profunda tras cinco usuarios.

En el interior, los visitantes encuentran un inodoro automatizado, lavabo y cambiador de pañales. El tiempo de uso está cronometrado: nueve minutos antes de que una alerta indique el final del turno.

Ubicación y diseño

Los baños se identifican como estructuras metálicas decoradas con flores y figuras de ajolotes, símbolo de la identidad gráfica de la ciudad. Ya se han instalado en lugares concurridos como la Zona Rosa, el Monumento a la Revolución, la estación Sevilla del Metro, la Biblioteca de México y el Jardín del Arte en Sullivan. El plan contempla colocar 26 módulos antes de que termine el año.

La novedad ha generado curiosidad: algunos se acercan por lo visto en redes sociales, otros dudan en entrar y unos pocos se animan a probarlos. "Vinimos por curiosidad. Para mí es una buena idea, pero falta que funcionen bien a largo plazo", comentó una usuaria. Otro vecino destacó que la iniciativa es positiva frente a los baños insalubres que suelen instalarse en eventos masivos.

Dudas y desafíos

Las principales inquietudes giran en torno a la limpieza y el mantenimiento. Aunque se prevé que una empresa privada abastezca periódicamente papel y jabón, y verifique la higiene, persiste la duda sobre si podrán mantenerse en buen estado a largo plazo.

¡Increible hallazgo milenario!: Paleontólogos descubren el fósil de 'dragón' que convivió con los dinosaurios
Lee también

¡Increible hallazgo milenario!: Paleontólogos descubren el fósil de 'dragón' que convivió con los dinosaurios

También preocupa qué ocurrirá si alguien queda atrapado cuando ya no haya guardias presentes. Para ello, cada módulo cuenta con un botón de emergencia conectado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los baños inteligentes representan un esfuerzo por ofrecer una alternativa digna y moderna a turistas y habitantes de la capital. Sin embargo, la experiencia inicial muestra que la aceptación ciudadana dependerá de su fiabilidad y mantenimiento.

En vísperas del Mundial, la Ciudad de México apuesta por innovar en servicios públicos, aunque la verdadera prueba será demostrar que la tecnología puede sostenerse en el tiempo y convertirse en una solución real a un problema histórico de higiene urbana.

Temas relacionados baños inteligentes higiene México Mundial 2026 turismo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA