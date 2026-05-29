Mundial 2026: Ciudad de México implementa los nuevos baños 'inteligentes' rumbo al torneo deportivo

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Ciudad de México dio un paso llamativo hacia la modernización urbana con la inauguración de sus primeros baños públicos inteligentes, una iniciativa pensada para atender el incremento de turistas que se espera durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. La propuesta ha despertado curiosidad entre los ciudadanos, pero también dudas sobre su funcionamiento y sostenibilidad.

¿Cómo funcionan?

Por ahora, el servicio es gratuito y cuenta con agua, jabón, secador de manos y papel higiénico. Los módulos se limpian automáticamente después de cada uso y realizan una sanitización más profunda tras cinco usuarios.

En el interior, los visitantes encuentran un inodoro automatizado, lavabo y cambiador de pañales. El tiempo de uso está cronometrado: nueve minutos antes de que una alerta indique el final del turno.

Ubicación y diseño

Los baños se identifican como estructuras metálicas decoradas con flores y figuras de ajolotes, símbolo de la identidad gráfica de la ciudad. Ya se han instalado en lugares concurridos como la Zona Rosa, el Monumento a la Revolución, la estación Sevilla del Metro, la Biblioteca de México y el Jardín del Arte en Sullivan. El plan contempla colocar 26 módulos antes de que termine el año.

La novedad ha generado curiosidad: algunos se acercan por lo visto en redes sociales, otros dudan en entrar y unos pocos se animan a probarlos. "Vinimos por curiosidad. Para mí es una buena idea, pero falta que funcionen bien a largo plazo", comentó una usuaria. Otro vecino destacó que la iniciativa es positiva frente a los baños insalubres que suelen instalarse en eventos masivos.

Dudas y desafíos

Las principales inquietudes giran en torno a la limpieza y el mantenimiento. Aunque se prevé que una empresa privada abastezca periódicamente papel y jabón, y verifique la higiene, persiste la duda sobre si podrán mantenerse en buen estado a largo plazo.

También preocupa qué ocurrirá si alguien queda atrapado cuando ya no haya guardias presentes. Para ello, cada módulo cuenta con un botón de emergencia conectado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los baños inteligentes representan un esfuerzo por ofrecer una alternativa digna y moderna a turistas y habitantes de la capital. Sin embargo, la experiencia inicial muestra que la aceptación ciudadana dependerá de su fiabilidad y mantenimiento.

En vísperas del Mundial, la Ciudad de México apuesta por innovar en servicios públicos, aunque la verdadera prueba será demostrar que la tecnología puede sostenerse en el tiempo y convertirse en una solución real a un problema histórico de higiene urbana.