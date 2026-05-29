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Con ayuda de las FF.AA.

Segunda Vuelta 2026: Ministro de Defensa garantiza traslado seguro del material electoral al interior del país

Amadeo Flores confirmó el despliegue de hasta 48 mil efectivos de las Fuerzas Armadas para acompañar a la ONPE en el traslado y custodia de las actas y equipos de votación para la segunda vuelta electoral.

Ministro adelantó plan con las FF.AA. para el resguardo del material electoral
Ministro adelantó plan con las FF.AA. para el resguardo del material electoral (Composición Exitosa)

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/05/2026

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En medio de la tensión política y la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en el proceso electoral, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, aseguró que las Fuerzas Armadas del Perú garantizarán la seguridad durante la segunda vuelta.

El anuncio, dado tras la culminación del simulacro multipeligro realizado este viernes, incluye el despliegue de entre 45 mil y 48 mil efectivos a nivel nacional, quienes acompañarán a los funcionarios y trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el traslado del material electoral hacia el interior del país.

Plan de operaciones

Flores explicó que se viene ejecutando un plan de operaciones en coordinación con la ONPE y altos mandos de la Policía Nacional. El objetivo es brindar soporte logístico y de seguridad para que el material llegue a tiempo a los locales de votación y no ocurran escenarios como los vistos en la capital en la primera vuelta del 12 de abril.

""Las Fuerzas Armadas van a continuar brindando soporte a la ONPE para que pueda desplegarse y llegar a tiempo a los locales de votación y garantizar e que este proceso se dé de manera segura y transparente"", señaló el ministro.

El titular de Defensa subrayó que las labores de las Fuerzas Armadas estarán centradas en garantizar un proceso seguro y transparente, tal como ocurrió en la primera vuelta en lo que respecta al papel de la propia institución.

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Aclaración sobre funciones

En paralelo a este anuncio, Flores hizo una aclaración importante, y es que las Fuerzas Armadas no realizan la distribución del material electoral, función que corresponde exclusivamente a la ONPE. El rol militar se limita al acompañamiento y resguardo de la integridad de los trabajadores y el propio material, respetando los procedimientos propios de la entidad electoral.

El anuncio del reforzamiento en la seguridad para el traslado del material para el balotaje se da en un escenario donde la confianza ciudadana en el sistema electoral ha sido cuestionada.

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Días atrás, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, admitió públicamente que la credibilidad del proceso se encuentra "venida a menos" tras las deficiencias de la primera vuelta, en palabras previas al último debate técnico. La coordinación entre ONPE, JNE y Fuerzas Armadas busca precisamente reforzar la legitimidad y transparencia de la segunda vuelta.

El despliegue militar refleja la importancia de garantizar seguridad y confianza en un proceso marcado por tensiones políticas y desconfianza del propio electorado. Aunque la ONPE mantiene la responsabilidad exclusiva de la distribución, el acompañamiento busca blindar la segunda vuelta frente a nuevos cuestionamientos.

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