Alessia y Valeria Palacios ganan la medalla de oro para Perú en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Orgullo nacional. Las deportistas nacionales Alessia y Valeria Palacios hicieron historia en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se viene desarrollando en Argentina, tras conquistar la medalla de oro en remo.

Perú consigue el oro en remo en los Juegos Suramericanos 2026

Las hermanas se coronaron campeonas en la citada disciplina y de esta forma consiguieron la tercera medalla de oro para la delegación peruana en el certamen deportivo. El dúo dominó la final de Doble Peso Ligero Femenino (2XWL) en los 2000 metros.

La competición en la que brillaron se desarrolló en la Costanera Este de la Laguan Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, donde las remadoras de 26 años se impusieron con un tiempo de 6min, 57s y 15c.

🥇🇵🇪 ¡𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗮 𝘆 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝘀 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮𝘀 𝘀𝘂𝗿𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮𝘀! 🚣‍♀️



Las hermanas, integrantes del Programa Lima 2027 del IPD, se impusieron en Doble Peso Ligero Femenino y subieron a lo más alto del podio en Santa Fe... pic.twitter.com/N6jlVVVfJe — ipdperu (@ipdperu) September 16, 2026

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