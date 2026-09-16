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¡Orgullo nacional!

Alessia y Valeria Palacios ganan la medalla de oro para Perú en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las deportistas nacionales Alessia y Valeria Palacios hicieron historia al consagrarse campeonas en remo en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se alzaron con la medalla de oro para Perú.

Perú gana el oro en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Perú gana el oro en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Federación Peruana de Remo)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/09/2026

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Orgullo nacional. Las deportistas nacionales Alessia y Valeria Palacios hicieron historia en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se viene desarrollando en Argentina, tras conquistar la medalla de oro en remo.

Perú consigue el oro en remo en los Juegos Suramericanos 2026

Las hermanas se coronaron campeonas en la citada disciplina y de esta forma consiguieron la tercera medalla de oro para la delegación peruana en el certamen deportivo.  El dúo dominó  la final de Doble Peso Ligero Femenino (2XWL) en los 2000 metros. 

La competición en la que brillaron se desarrolló en la Costanera Este de la Laguan Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, donde las remadoras de 26 años se impusieron con un tiempo de 6min, 57s y 15c.

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