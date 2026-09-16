Esposa de Jorge Luna obtiene su título de licenciada en marketing: así fue la reacción del comediante

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La esposa de Jorge Luna, Melissa Gonzáles Samplini, está de celebración y esta vez no por algún tema familiar o relacionado con las redes sociales. La influencer compartió con sus seguidores una noticia que tenía guardadita: ya es licenciada en Marketing, logro que generó varias reacciones, entre ellas la del comediante.

Melissa Gonzáles celebra su título universitario

Melissa Gonzáles Samplini decidió contarle a sus seguidores que finalmente consiguió su título de licenciada en Marketing. Para hacerlo, publicó en su cuenta de Instagram un par de imágenes en las que se luce bastante contenta con el documento que acredita que terminó su carrera universitaria.

En una de las fotografías aparece sonriente y con el diploma entre las manos. Luego, mostró el documento con más detalle, donde figura que fue emitido el 21 de agosto de 2026.

Aunque el diploma tiene varias semanas de emitido, recién ahora Melissa decidió compartir públicamente este logro. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por cumplir una meta académica.

Y es que, además de sus actividades personales y laborales, Gonzáles también es mamá de dos pequeños hijos, fruto de su matrimonio con Jorge Luna. Por eso, varios usuarios resaltaron el esfuerzo de sacar adelante su formación profesional mientras también se ocupa de su familia.

"Qué gusto ver a una mujer que, por más que el marido le brinde todo, ella también busque su propio éxito. Qué alegría, esto es un gran ejemplo para muchas mujeres", escribió una de sus seguidoras.

Otros comentarios también destacaron que nunca es tarde para seguir creciendo. "Muchos más éxitos de los que ya tiene, una jamás debe dejar de crecer", se pudo leer entre las reacciones. También aparecieron mensajes como "Eres una inspiración" y "Valió la pena todo tu esfuerzo".

¿Qué dijo Jorge Luna sobre el logro de su esposa?

Como era de esperarse, la publicación de Melissa Gonzáles tampoco pasó desapercibida para Jorge Luna. El comediante y empresario, quien está casado con ella desde 2020, apareció en los comentarios para dejarle su particular felicitación.

Eso sí, fiel a su estilo, Jorge no escribió un largo mensaje ni se mandó con un discurso romántico. Su reacción fue mucho más breve: dejó varios emojis de manos aplaudiendo en la publicación de su esposa.

Así, Melissa Gonzáles Samplini celebró la obtención de su título de licenciada en Marketing y compartió el logro con sus seguidores. La esposa de Jorge Luna recibió varias felicitaciones por alcanzar esta meta.