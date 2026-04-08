Puno: Hallan sin vida a menor que había denunciado abuso sexual y familia exige justicia

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ciudad de Juliaca, en Puno se encuentra de luto tras el macabro hallazgo del cuerpo de una adolescente de iniciales Y.M.P. (15) en un área deshabitada. La víctima, quien cursaba el cuarto de secundaria, presentaba múltiples huellas de violencia física, lo que movilizó de inmediato a los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.

La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP) apunta una venganza directa contra la menor, debido a que ella había presentado recientemente una denuncia formal por abuso. Los familiares y vecinos de la comunidad han salido a las calles para denuncias que, a pesar de la gravedad de la acusación previa, no se brindaron las garantías necesarias para salvaguardar su integridad frente a sus agresores.

Las investigaciones sobre la presunta represalia

Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para identificar a los responsables de este femicidio que ha paralizado a la región. Según Latina, la fiscalía está centrando sus esfuerzos en el entorno del sujeto que había sido denunciado por violación, ya que el crimen ocurrió pocos días después de que el caso fuera judicializado.

La comunidad educativa a la que pertenecía le exigió al Ministerio del Interior que destine equipos especializados desde Lima para que se pueda evitar que este nuevo caso de violencia quede en impunidad absoluta y los responsables puedan recibir la pena que les corresponde.

Hipótesis de la familia

En el sitio donde fue hallado el cuerpo, los peritos encontrarían un celular, un blíster de pastillas y una botella de agua. Los primeros elementos periciales reunidos por los forenses apuntan a una eventual muerte de carácter violento, si bien las autoridades aguardan los resultados de la necropsia para determinar la causa del deceso.

La familia de la escolar desmiente la hipótesis del suicidio y remite a un posible caso de venganza. El progenitor de la menor apuntó como principal sospechoso a un sujeto que ya había sido denunciado anteriormente por violación sexual. Según los propios familiares, la adolescente debería acudir en los próximos días a una cámara Gesell para convalidar su propia denuncia contra el supuesto agresor.

La madre recordó que su hija habría sido también víctima de un rapto hace un año, por parte de un hombre de 28 años al que culpó directamente del crimen. Estas evidencias así como la declaración de los padres serán determinantes en el ámbito judicial para poder llegar a los involucrados con el asesinato de la menor, mientras tanto, se espera que el Ministerio Público pueda otorgar la seguridad a las víctimas de abuso.