Hello Kitty llega al Metro de Lima: así puedes encontrar el tren temático y las tarjetas coleccionables

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima pueden encontrarse desde el pasado martes 15 de septiembre con una experiencia diferente durante sus viajes. Uno de los trenes del servicio fue intervenido con una temática inspirada en el universo de Sanrio, como parte de las actividades programadas por el denominado mes de la amistad y las celebraciones por la llegada de la primavera.

La propuesta, denominada "El Tren de la Amistad", incorpora imágenes de reconocidos personajes de la marca japonesa tanto en el interior como en el exterior de la unidad. De esta manera, quienes utilicen el servicio podrán observar la decoración mientras realizan sus recorridos habituales.

La Línea 1 moviliza diariamente a más de 600 mil pasajeros, por lo que la intervención temática acompañará a una gran cantidad de usuarios durante sus desplazamientos por la ciudad.

¿Cómo es el tren de Hello Kitty?

La intervención comprende los seis coches que conforman uno de los trenes de la Línea 1. La decoración fue colocada tanto en la parte exterior de la unidad como en sus espacios interiores, convirtiendo al tren en una propuesta temática vinculada con los personajes de Sanrio.

Entre los personajes que forman parte de la experiencia aparecen Hello Kitty, Pompompurin, Kuromi y My Melody, además de otros integrantes del universo de la marca.

El "Tren de la Amistad" comenzó a circular desde el 15 de septiembre , por lo que los pasajeros que utilicen la Línea 1 podrán encontrarse con esta unidad durante sus viajes. La intervención se suma a las actividades temáticas desarrolladas durante este periodo del año.

Trenes lucen imagen de Hello Kitty

Lanzarán 50 mil tarjetas coleccionables

La experiencia también tendrá una segunda novedad para los seguidores de Hello Kitty y los personajes de Sanrio. Hacia finales de septiembre se pondrán a la venta 50 mil tarjetas de viaje coleccionables alusivas a Hello Kitty and Friends.

Los plásticos tendrán diseños temáticos de la icónica marca japonesa y podrán ser adquiridos en todas las estaciones de la red de la Línea 1. Esto permitirá que los usuarios interesados puedan buscarlas en diferentes puntos del sistema.

La Línea 1 conecta distintos sectores de Lima y recorre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, por lo que las tarjetas estarán disponibles a lo largo de la red del servicio.

Para quienes deseen conseguir una de estas ediciones especiales, será importante tener en cuenta que la venta está prevista para finales de septiembre, mientras que el tren temático ya se encuentra circulando desde el 15 de este mes.

La llegada de "El Tren de la Amistad" permitirá que los pasajeros de la Línea 1 encuentren una intervención temporal inspirada en Hello Kitty and Friends durante sus recorridos. A ello se sumará el lanzamiento de 50 mil tarjetas de viaje coleccionables, previstas para finales de septiembre en todas las estaciones de la red.