Pamela López revela el motivo por el que aún no se divorcia de Christian Cueva: "Hay cosas que..."

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no se guardó nada al hablar de su situación legal con Christian Cueva. ¿Cuál es el motivo por el que aún no se divorcia del futbolista? La influencer contó qué impide que el proceso llegue a su fin.

Pamela López busca divorciarse de Cueva

Durante la reciente emisión de Vale Todo, Kurt Villavicencio y Paty Lorena conversaron con Pamela López sobre diferentes temas de su vida, entre ellos su situación con Christian Cueva. Como era de esperarse, el estado de su divorcio no podía quedar fuera de la entrevista.

Ante la pregunta sobre qué estaba pasando con el proceso, Pamela fue bastante clara y aseguró que su intención es ponerle punto final a su matrimonio con el futbolista. "Lo primero que quiero hacer es divorciarme, pues, señora Paty Lorena", manifestó durante la conversación.

Sin embargo, cuando le preguntaron si el trámite se había quedado estancado, la influencer dejó en claro que las conversaciones entre ambas partes continúan. Eso sí, todavía hay varios asuntos que necesitan ser conversados antes de llegar a un acuerdo definitivo.

¿Qué está frenando el divorcio?

La conversación tomó otro rumbo cuando aparecieron los cuestionamientos sobre los temas económicos que estarían complicando la separación. Incluso, durante la entrevista se le planteó directamente que sería ella quien estaría pidiendo dinero.

Frente a ello, Pamela López explicó que el asunto no pasa simplemente por el dinero. Según contó, existen varios puntos en los que todavía no consigue ponerse de acuerdo con Christian Cueva y que deben resolverse antes de firmar.

"Hay muchas cosas que no llegamos a un acuerdo. Hay muchos, muchos temas, muchos puntos que él quiere resolver a su, bueno, su, su, su staff, su flamante staff de abogados, quiere resolver a su manera", explicó.

Además, Pamela López dejó claro que hay temas que para ella son intocables, especialmente los relacionados con sus hijos. En ese sentido, mencionó una de sus principales preocupaciones al momento de llegar a un acuerdo.

"Yo obviamente, hay cosas que no son los negociables para mí, por ejemplo, el techo de mis hijos, ¿no?", sostuvo.

Finalmente, la influencer fue tajante al explicar que, mientras estos asuntos continúen pendientes, el divorcio con Christian Cueva no podrá concretarse. "Entonces hay muchos puntos que todavía no estamos de acuerdo, y mientras que eso no suceda, no sale el divorcio", sentenció.

Así, Pamela López dejó claro que quiere divorciarse de Christian Cueva, pero el proceso sigue pendiente por varios desacuerdos, especialmente los relacionados con sus hijos.