Perú refuerza cooperación judicial para combatir crimen organizado y recuperar activos

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú viene fortaleciendo la cooperación judicial internacional como parte de las acciones destinadas a enfrentar el crimen organizado, la corrupción y otras actividades delictivas que trascienden las fronteras nacionales. La estrategia busca mejorar el intercambio de información y las acciones conjuntas entre instituciones de distintos países.

Impulsan coordinación internacional

El Poder Judicial peruano promueve una mayor articulación con autoridades judiciales de Europa y América Latina, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan responder de manera coordinada frente a delitos de carácter transnacional.

#Ahora | Juez supremo Manuel Luján Túpez participa en la reunión preparatoria virtual de la Red Eurolatinoamericana de juezas y jueces de extinción de dominio. Seguir: https://t.co/FJV9vQovcH pic.twitter.com/uzDurvm7u6 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 14, 2026

Esta iniciativa contempla el fortalecimiento de la Red Eurolatinoamericana de Cooperación Judicial, espacio que busca facilitar la colaboración entre los sistemas de justicia de los países participantes y agilizar los procedimientos vinculados con investigaciones internacionales.

Buscan recuperar activos ilícitos

Uno de los principales objetivos de esta cooperación es mejorar las herramientas para la identificación, localización y recuperación de activos provenientes del crimen organizado. Para ello, resulta clave la coordinación entre las autoridades judiciales y otros organismos involucrados.

El intercambio oportuno de información puede contribuir a seguir el rastro de bienes relacionados con actividades ilícitas cuando estos se encuentran fuera del territorio donde se desarrolla la investigación. De esta manera, la cooperación internacional adquiere un papel central en estos procesos.

Frente al crimen transnacional

El Poder Judicial también plantea consolidar mecanismos de colaboración frente a fenómenos como la corrupción y el crimen transnacional, cuyas operaciones pueden involucrar a personas, empresas y recursos ubicados en diferentes jurisdicciones.

La articulación internacional permite compartir experiencias y fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia para enfrentar investigaciones que requieren actuaciones coordinadas entre varios países. Esto incluye mecanismos de asistencia judicial y cooperación para hacer más eficientes los procesos.

En ese contexto, el impulso de la cooperación judicial entre Perú, Europa y América Latina representa una vía para reforzar la respuesta institucional frente a delitos que superan las fronteras. La recuperación de activos y el combate contra el crimen organizado figuran entre los principales desafíos que requieren acciones coordinadas.