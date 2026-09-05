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Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes tras intento de ataque contra sus buses de guerra

El gobierno de Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes este sábado después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán lanzara misiles contra dos buques de la Armada estadounidense.

Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes
Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes (Composición Exitosa)

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/09/2026

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El gobierno de Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes este sábado después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de la Armada estadounidense, de acuerdo a lo informado por el ejército estadounidense.

EE.UU. destruye petroleros iraníes tras ataque contra buques de guerra

Un portaaviones y un destructor de misiles guiados estadounidenses lograron evadir múltiples ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según informó el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado (CENTCOM) publicado en su cuenta de X (antes de Twitter).

Vale señalar que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.Tras los ataques fallidos de Irán, fuerzas del CENTCOM deshabilitaron permanentemente los transportadores de crudo del IRGC M/T Downy frente a las costas de la isla Kharg y el M/T Stark 1 cerca de Jask.

De igual manera, han "destruido completamente" el petrolero vacío M/T Kylo, conocido también como Noxen, en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".

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Los buques destruidos pertenecían a red clandestina de Irán

Los tres petroleros iraníes forman parte de una red clandestina multimillonaria que financia al IRGC y sus grupos armados regionales. De acuerdo al comunicado militar estadounidense se subraya que Irán no tiene medios para defenderlos.

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Brad Cooper.

Esta operación representa una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán en la región del Golfo Pérsico. Los transportadores atacados formaban parte de lo que el Pentágono denomina una "flota fantasma" utilizada por Teherán para evadir sanciones internacionales y financiar operaciones militares.

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Hay que recordar que este ataque se enmarca, a casi una semana después de que el pasado domingo, Estados Unidos atacó nuevamente Irán, tras más de un mes sin realizar acciones militares ofensivas, al destruir dos cohetes cargados con minas marinas que representaban una amenaza "inminente" en el estrecho de Ormuz.

En conclusión, Estados Unidos ha destruido tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Marina estadounidense desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

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