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Partidos de HOY, domingo 6 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 6 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 6 de septiembre
Programación de partidos de hoy, domingo 6 de septiembre (Composición: Exitosa)

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 6 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Termina la octava fecha del Torneo Clausura, hay cuatro partidos programados:

  • 11:00 a.m. |Sporting Cristal vs. Los Chankas — L1 MAX
  • 1:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau — L1 MAX
  • 3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Alianza Lima — L1 MAX
  • 6:30 p.m. | FBC Melgar vs. ADT Tarma — L1 MAX

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay dos partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Everton vs. Manchester United — Disney+
  • 10:30 p.m. | Arsenal vs. Chelsea — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde temprano, hay cuatro partidos programados:

  • 9:15 a.m. | Valencia vs. FC Barcelona — DSports
  • 11:30 a.m. | Alavés vs. Osasuna — DSports
  • 11:30 a.m. | Málaga vs. Levante — DSports
  • 2:00 p.m. | Espanyol vs. Sevilla — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Culimina la tercera jornada del campeonato italiano, hay cuatro partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Frosinone vs. Venezia — Disney+
  • 8:00 a.m. | Parma vs. Monza — Disney+
  • 11:00 a.m. | Bologna vs. Sassuolo — Disne+
  • 1:45 p.m. | Juventus vs. AC Milan — ESPN

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 26 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

  • 2:00 p.m. | Remo vs. Flamengo — Fanatiz
  • 2:00 p.m. | Cruzeiro vs. Athletico Paranaense — Fanatiz
  • 2:00 p.m. | Inter de Porto Alegre vs. Santos — Fanatiz
  • 4:30 p.m. | Botafogo vs. Palmeiras — Fanatiz
  • 5:30 p.m. | Corinthians vs. Chapecoense — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:

  • 2:45 p.m. | Rosario Central vs. Newell´s Old Boys — Disney+
  • 2:45 p.m. | Central Córdoba vs. Independiente — Disney+
  • 2:45 p.m. | Lanús vs. Defensa y Jusitica — Disney+
  • 2:45 p.m. | River Plate vs. Independiente Rivadavia — Disney+
  • 2:45 p.m. | Racing vs. Atlético Tucumán — Disney+

Este domingo 6 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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