Dos SISMOS remecen el Perú en la madrugada de HOY, domingo 6 de septiembre: conoce los epicentros y magnitudes, según el IGP

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos nuevos sismos han remecido al país, hoy, domingo 6 de septiembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fueron los epicentros exactos de ambos movimientos telúricos y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y dos se volvieron a sentir durante la madrugada de hoy, domingo 6 de septiembre.

En ese sentido, el primer sismo se registró a las 4:14 a. m., con el punto de referencia a 38 kilómetros al suroeste (océano Pacífico) del distrito de Mollendo, provincia de Isay, región Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0636

Fecha y Hora Local: 06/09/2026,04:14:30

Magnitud: 4.4

Profundidad: 44 km

Latitud: -17.21

Longitud: -72.32

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipahttps://t.co/PrifRLaOJA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 6, 2026

Del mismo modo, el segundo temblor se registró a las 5:52 a. m., con el punto de referencia a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, teniendo como epicentro el distrito de Calleria.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0637

Fecha y Hora Local: 06/09/2026,05:52:21

Magnitud: 4.0

Profundidad: 152 km

Latitud: -7.91

Longitud: -74.47

Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/ph5neb2q6B — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 6, 2026

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que los movimientos telúricos registraron una profundidad de 38 y 53 kilómetros, respectivamente, con una intensidad de nivel III.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.