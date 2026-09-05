Accidente en la Costa Verde: hombre queda herido al chocar contra un poste

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor resultó herido tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Costa Verde, en Magdalena. Esto ha ocurrido en sentido de sur a norte a solo unos metros de la bajada Brasil y el vehículo en el que viajaba la víctima de placa BBI-031 se despistó estrellándose contra un poste de luz ubicado en la berma central.

Gravedad del impacto y estado de salud del conductor

La colisión frontal dejó severos daños materiales en la estructura del automóvil de placa BBI-031. El parachoques de la unidad quedó completamente destruido, mientras que diversos fragmentos del vehículo quedaron regados a lo largo de la calzada como consecuencia de la fuerza del choque contra la estructura metálica.

Durante el impacto, la activación de los sistemas de seguridad del automóvil resultó determinante para atenuar las lesiones de la víctima. Las bolsas de aire reventaron tras la colisión, lo que evitó que el conductor sufriera heridas de mayor gravedad al momento del despiste en la berma central.

El único ocupante del vehículo fue auxiliado en el lugar y evacuado hacia una clínica cercana para recibir la atención médica correspondiente. Pese a presentar diversas contusiones en el cuerpo, el personal de salud confirmó que el hombre se encuentra en condición estable.

Congestión en la Costa Verde y diligencias policiales

El accidente generó severas complicaciones en el flujo vehicular del circuito de playas durante varios minutos. Las autoridades dispusieron el cierre temporal de uno de los carriles para resguardar la zona del siniestro y facilitar el trabajo de los paramédicos y las grúas de auxilio vial.

La restricción del paso de vehículos provocó un fuerte embotellamiento en el tramo comprendido entre la bajada Marbella y la bajada Brasil. El tránsito se volvió lento en el sentido de sur a norte, afectando a los conductores que se desplazaban con dirección a los distritos de San Miguel y el Callao.

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la jurisdicción de Magdalena acudieron al lugar del choque para iniciar las diligencias respectivas. Las fuerzas del orden realizan las pericias técnicas para determinar las causas exactas del despiste del automóvil.

En ese sentido, el accidente en la Costa Verde vuelve a poner en evidencia los riesgos recurrentes asociados al exceso de velocidad y a la falta de precaución al volante en esta importante vía rápida capitalina. La recurrencia de este tipo de siniestros exige un refuerzo continuo en los controles de tránsito y una mayor prudencia por parte de los conductores