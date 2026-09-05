Solicitan la detención de implicado en el secuestro de un empresario minero por ser presunto autor de un asesinato

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Uno de los implicados en el secuestro de un empresario minero ocurrido en Trujillo estaría implicado en un crimen ocurrido en el Porvenir Trujillo por lo que la Fiscalía ha solicitado su detención preliminar.

Implicado en secuestro de empresario minero sería autor de asesinato

De acuerdo al documento que Radio Exitosa tuvo acceso estipula que se gestione ante la autoridad judicial competente la medida limitativa de derecho, detención preliminar de Julio Zavaleta Quezada, quien fue detenido el pasado 31 de agosto junto a otras cuatro personas tras presuntamente estar implicado en el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.

Se precisa que su detención se debería a que sería el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado de sicariato en agravio de quien en vida fue Joxel Aldair Polo Vilca, el pasado 14 de mayo del presente año en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. Además, del allanamiento con descerraje de un inmueble localizado en el asentamiento humano Alan García II Etapa Mz. B Lte 9, en El Porvenir.

Documento de Fiscalía

Más detalles del presunto asesinato

En el documento se detalla que aproximadamente a las 12:40 p.m. del pasado 14 de mayo, en la calle Hipólito Unanue Ordoñez Mz. H Lte. 13, en El Porvenir, acabaron con la vida de Joxel Aldair Polo Vilca. Allí dos sujetos abrieron fuego hasta al menos en 14 oportunidades causándole la muerte inmediata.

Los presuntos autores de este asesinato fugaron a bordo de una mototaxi con placa de rodaje N° 9510 EK y un micro donde el sujeto Julio Zavaleta Quezada procede a pagar el pasaje al taxista con su celular N° 990703454, por el aplicativo Yape, el monto de 4 soles, conforme a la captura de pantalla de con la fecha 14 de mayo de 2026 a las 12:32 p.m. y un micro con rumbo desconocido.

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