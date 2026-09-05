Agresión contra Julio César Uribe: Fiscalía abre investigación a barristas

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público abrió una investigación "contra los que resulten responsables" por la agresión contra Julio César Uribe, ocurrida el jueves 3 de septiembre en los exteriores del estadio Alberto Gallardo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El ataque habría sido perpetrado por presuntos hinchas de Sporting Cristal.

Diligencias fiscales para esclarecer el ataque al exfutbolista en San Martín de Porres

Las acciones legales para identificar a los agresores se iniciaron formalmente tras registrarse el incidente en las inmediaciones del recinto deportivo. Las autoridades judiciales dispusieron el inicio de las primeras pesquisas con el fin de determinar la culpabilidad de los involucrados en el acto violento.

El caso quedó a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, despacho que asumió la conducción del proceso. El representante de la entidad persecutora del delito ordenó la toma de testimonios clave, incluyendo el requerimiento de la declaración del agraviado.

Asimismo, dentro de las primeras medidas tomadas por los magistrados se incluyó la participación de la representación legal del club rímense para acelerar el proceso. El plan de trabajo incluye la realización de peritajes para sustentar las imputaciones legales correspondientes.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables de la agresión contra Julio César Uribe.



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Revisión de material audiovisual y exámenes médicos para identificar a los agresores

Para lograr la identificación plena de los responsables, la investigación judicial contempla la recopilación exhaustiva de todo el material grabado en la zona del incidente. Los especialistas analizarán los registros para determinar la identidad exacta de los barristas implicados en la agresión física.

Como parte del protocolo legal establecido en estos hechos, la víctima deberá someterse a la evaluación del médico legista. Este paso resultará fundamental para clasificar el nivel de daño físico sufrido durante el incidente y configurar el delito penal contra los presuntos delincuentes.

Las imágenes difundidas en distintas plataformas digitales muestran el momento exacto en que el exfutbolista fue rodeado al salir del estadio. La violencia desatada en los exteriores del complejo deportivo ha reabierto el debate sobre la seguridad en las actividades futbolísticas locales.

En ese sentido, la Fiscalía continuará ejecutando las diligencias correspondientes para dar con la identidad de los responsables de la agresión, recopilar las evidencias necesarias y aplicar las sanciones penales correspondientes frente a este acto de violencia en los exteriores del escenario deportivo.