Una madre y su hijo fallecen tras ser víctimas del dengue en Chiclayo: región La Libertad registra 12 víctimas mortales

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dengue continúa arrebatando vidas en el territorio peruano. En esta ocasión, una madre y su hijo fallecieron en Chiclayo tras ser víctimas de la enfermedad. Con ello el número de muertes incrementó a 12 en la región La Libertad.

Fallecen madre e hijo por dengue en Chiclayo

La madre de familia, de 35 años, y su primogénito de 20 años de edad, ambos del distrito de Lagunas, se convirtieron en las dos últimas personas en morir a causa del dengue. De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, el joven fue diagnosticado por los médicos con coinfección por dengue y leptospira.

Hay que mencionar que ambas personas no acudieron oportunamente a un establecimiento de salud y tan solo recibieron medicamentos de una botica localizada en la zona en la que vivían. Tras su llegada al hospital presentaban cuadros graves de dengue y pese a los esfuerzos de los doctores por salvarlos, terminaron falleciendo.

"Lamentablemente se ha incrementado a 12 los fallecidos en la región, que si hubieran acudido a tiempo a los establecimientos de salud hubiesen podido evitar la muerte. La madre era del sector de Lagunas, allí se realizó la intervención por parte de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental", señaló el biólogo Rubén Eneque, coordinador de Metaxénicas de la Geresa Lambayeque.

En esa línea, agregó que el hijo, según el antecedente médico, fue referido al hospital Luis Heysen Incháustegui de EsSalud hasta donde llegó con un cuadro complicado de su salud razón por la cual tuvo que ser derivado al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo donde lamentable dejó de existir.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Chiclayo, se confirmó que una madre y su hijo fallecieron a causa de dengue. Con el caso mencionado ya son 12 registrados en la región.



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El distrito de Lagunas registra 159 casos de dengue

Las autoridades sanitarias informaron que en el distrito de Lagunas se han confirmado 159 casos de dengue. La situación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, debido a que los cuadros graves pueden evolucionar rápidamente y requieren atención médica oportuna.

En total, desde enero hasta el 4 de septiembre, Lambayeque acumula 3 676 casos confirmados de dengue, según los datos de la Gerencia Regional de Salud. En medio de este panorama las autoridades insistieron en la importancia de que los ciudadanos participen en las medidas de prevención.

En síntesis, una madre de familia, de 35 años, y su hijo de 20 años perdieron víctimas a causa del dengue en Chiclayo. Con el caso de ambos se incrementó a 12 las víctimas mortales en Lambayeque. En tanto, de acuerdo a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de citada región se han confirmado más de 3 mil casos de dengue.