Minsa acelera la transformación digital en centros de salud con proyección al cierre del 2026

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Ministerio de Salud, Luis Dyer, señaló que su gestión viene impulsando la transformación digital del sistema a través de la digitalización con el objetivo de agilizar los procesos, reducir los tiempos de atención y brindar servicios más eficientes para la población. Para ello, la institución ya tiene una proyección de las cifras para cerrar el 2026.

Minsa busca digitalizar la mayor cantidad de centros de salud

De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) explicó que uno de los principales objetivos de esta transformación es avanzar hacia un sistema interconectado que permita compartir información en tiempo real entre los establecimientos y mejore la atención de los pacientes.

Como parte de este proceso de modernización, el sector impulsa la implementación de la Historia Clínica Electrónica, la conexión con farmacias, mecanismos automatizados para el seguimiento de los horarios médicos y la estrategia denominada "Cero Papel".

Ministro Luis Dyer: modernización del sistema de salud permitirá una atención más rápida y oportuna



Titular del Minsa anunció que al cierre de 2026 se proyecta interconectar digitalmente 25 hospitales y 500 centros de salud de Lima. Asimismo, destacó acciones para la prevención... pic.twitter.com/CE9LjOnpEN — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 5, 2026

¿Cuál es la meta de digitalización para el cierre del año 2026?

La meta establecida para el cierre de 2026 es lograr que 25 hospitales y 500 centros de salud de Lima estén interconectados digitalmente, lo que permitiría optimizar el intercambio de información y contribuir a una atención más rápida y eficiente a los pacientes a nivel nacional.

Asimismo, Dyer indicó que el Minsa trabaja en acelerar la ejecución de infraestructura sanitaria, priorizando alternativas que permitan atender en menor tiempo las necesidades de la población y fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

Se refuerzan medidas de vacunación contra el dengue y sarampión

Respecto el dengue, el Minsa dispone de cerca de 450 mil vacunas, de las cuales más de 250 mil dosis ya fueron distribuidas en diferentes regiones del país. Además, aseguró que las cadenas de frío se encuentran abastecidas para garantizar la adecuada conservación de las mismas.

"Las vacunas salvan vidas. Tenemos las vacunas y nuestras brigadas están desplegadas para llegar a la población. Por eso, hago un llamado a las familias: abran las puertas a nuestros vacunadores y completen el esquema de vacunación de sus hijos", manifestó.

Sobre el sarampión, Dyer afirmó que el país cuenta con las dosis necesarias y resaltó la importancia de facilitar el trabajo de las brigadas de inmunización desplegadas en distintas zonas.

Finalmente, el Minsa a través de su titular, Luis Dyer remarcó la importancia de acelerar la transformación digital en centros de salud y abarcar la mayor cantidad de establecimientos para finales del 2026. Al igual que reforzar la vacunación contra el dengue y sarampión.