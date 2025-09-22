Ministro del Interior visitó a policías heridos tras protestas del último fin de semana en el Centro de Lima

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la última jornada de manifestaciones en contra de la clase política, la cual dejó ocho efectivos policiales heridos, el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, visitó a los agentes en el hospital de la institución para conocer su estado de salud.

De acuerdo con lo reportado por la Policía Nacional del Perú (PNP), tres agentes resultaron heridos luego de los enfrentamientos con los miembros de la 'Generación Z' en la jornada del sábado 20; mientras que, el resto resultó con lesiones, 24 horas después.

Rechaza agresión a policías

Durante su visita al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en compañía del director de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, el titular del Mininter conversó con el suboficial técnico de tercera PNP Alan Benítez Ambrosio, quien presenta una fractura del maxilar superior tras haber sido agredido por manifestantes.

Debido a las lesiones de consideración que padece el efectivo policial, el personal médico reportó al ministro que el suboficial en referencia será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Actualmente, se encuentra internado en el área de emergencia del nosocomio.

"Es indignante que unos sujetos, o mejor llamados vándalos, hayan agredido a este efectivo policial, pateándolo en el suelo y provocándole una fractura en el maxilar con una complicación en la órbita ocular", reclamó Malaver.

¡#Mininter visita a efectivos de la @PoliciaPeru atacados durante protestas!



En el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, el ministro Malaver visitó al ST3 PNP Alan Benítez Ambrosio y al ST2 PNP Cristian Roca Soto, heridos durante las manifestaciones del último fin de semana. pic.twitter.com/Qb74Qebutp — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 22, 2025

Del mismo modo, conversó también con el suboficial técnico de segunda PNP Cristian Roca Soto, quien presenta lesiones en el cuero cabelludo. Tanto a él, como el suboficial Benítez les garantizó el apoyo legal necesario y una pronta mejoría.

"Un total de 19 efectivos policiales, entre ellos 17 varones y dos mujeres, han sufrido una serie de agresiones que han dejado como consecuencias moretones, policontusiones y traumatismos", informó el titular del Mininter.

Descartan uso de perdigones

En conferencia de prensa brindada este mediodía, el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Enrique Felipe Monroy, se refirió sobre el tipo de armas usadas durante las manifestaciones del último fin de semana, descartando el uso de perdigones, pese a que la reportera de Exitosa, Jahaira Pacheco, y su camarógrafo, Percy Grados, resultaron heridos por impactos de estas municiones.

"La Policía Nacional usa estos cartuchos de posta de goma calibre 12. A algunas personas se les ha quedado el pensar de que usamos perdigones, nosotros no usamos perdigones, son cartuchos de postas de goma que son pequeñas circunferencias plásticas al 100 % que no penetran en el tejido de las personas", aseveró.

Sobre el caso en específico de nuestra reportera, la autoridad policial señaló que "no tienen diagnóstico de incrustación penetrante, tienen laceraciones" y que no han recibido la formalización de la denuncia.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, se refirió sobre los periodistas de Exitosa que resultaron heridos durante la marcha de la 'Generación Z' y señaló que "no tienen diagnóstico de incrustación penetrante".



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/C0d1AiMpk6 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2025

Finalmente, comentó que son respetuosos de la libertad de expresión y de tránsito de los ciudadanos. Además, se comprometió a identificar a aquellas personas que busquen "desnaturalizar" el reclamo de la población.