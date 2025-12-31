En víspera de Año Nuevo: Gobierno encarga gestión de Petroperú a Proinversión por decreto de urgencia

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de las celebraciones por Año Nuevo, el gobierno de José Jerí publicó, durante la noche del 31 de diciembre, el Decreto de Urgencia N° 010-2025 que ordena la reorganización patrimonial de Petroperú, encargando su conducción a Proinversión.

A horas de cerrar el 2025, el Ejecutivo oficializó medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de la empresa petrolera estatal, con el objetivo de resguardar su sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de su producción en respuesta a la profunda crisis que atraviesa.

Proinversión liderará la promoción de la inversión privada

La norma ordena dividir el patrimonio de Petroperú en uno o varios bloques, que podrán concentrar activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, de manera que se puedan gestionar eficientemente y accedan a un financiamiento en condiciones de mercado.

Además, el Gobierno encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) la gestión integral del proceso de promoción de la inversión privada, que abarca desde el diseño del plan hasta su implementación "bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia".

"El contexto que motiva estas disposiciones es la compleja situación financiera que enfrenta Petroperú S.A., reflejada en pérdidas acumuladas, elevados niveles de endeudamiento y restricciones de liquidez que comprometen su capacidad operativa", informaron.

🔴 Gobierno aprueba Decreto de Urgencia que reorganiza a Petroperú S.A. para asegurar su autosostenibilidad y garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país.



📌#NotaDePrensa: https://t.co/Bq9tjPn7MD pic.twitter.com/slaEfjrVYi — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) January 1, 2026

El organismo también podrá estructurar mecanismos financieros como fideicomisos de administración, garantía y flujos, para asegurar que los recursos se destinen prioritariamente al pago de pasivos operativos, deudas y continuidad de las operaciones de Petroperú.

Norma autoriza transferencias a Proinversión y Petroperú

Asimismo, autoriza un financiamiento de hasta S/ 144 millones para ProInversión durante el 2026, a fin de ejecutar estos encargos.

En otro punto del decreto, el Ejecutivo autoriza la transferencia de S/ 240 millones de soles a la petrolera nacional por parte del Ministerio de Energía y Minas, destinada a financiar la reorganización interna y medidas de personal que el directorio de la empresa deberá aprobar en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El gobierno de José Jerí consideró que estas medidas permitirán ordenar la situación patrimonial de Petroperú sin perjudicar ni comprometer su operatividad.

También destacó como fundamental el objetivo de garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el Perú, especialmente en las zonas más alejadas, donde la estatal tiene mayor cobertura.

"Para el gobierno, las medidas adoptadas contribuirán a impulsar la reorganización que necesita Petroperú para lograr sostenibilidad; y, adicionalmente, permitirá acabar con los privilegios de quienes no han sabido usar bien los recursos y administrar correctamente a la empresa de todos los peruanos", señalaron.

