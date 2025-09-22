Reportera de Exitosa herida durante marcha: "La Policía se estaba enfrentado con mujeres, habían madres de familia"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado sábado 20 de septiembre, la 'Generación Z' convocó a una multitudinaria marcha en el centro de Lima para protestar contra la polémica reforma de las AFP y la nueva ley de pensiones promulgada por el gobierno. Y como ya se ha vuelto una tendencia, miles de policías fueron desplegados para mantener a raya esta movilización.

Como se reportó, efectivos de la Policía Nacional del Perú agredieron a decenas de jóvenes que fueron parte de esta marcha, así como a periodistas como fue el caso de Jahaira Pacheco y su camarógrafo. La reportera de Exitosa se encontraba en el corazón de la multitud cuando se pronto fue impactada por más de un perdigón que fueron disparados por agentes del orden.

Querían detener a un joven sin razón alguna

Por ello, este lunes 22 Nicolás Lucar conversó largamente con la mujer de prensa para conocer al detalle como se dio estos actos lamentables por parte de la PNP. En primer lugar, Pacheco indicó que los agentes comenzaron a empujar a un grupo de personas que ni siquiera eran parte de la marcha ya que muchas de ellas se dirigían a Mesa Redonda a realizar sus compras.

Sin embargo, todo comenzó cuando los efectivos intentaron detener a un joven sin razón alguna. Al recibir el reproche de la gente que presenció esta escena, estos procedieron a utilizar la fuerza sin importar quien se encontraba a su paso.

"Lo que ocurre es la detención de un joven, de una persona que estaba caminando y que te aseguro que no era parte de la marcha porque en Mesa Redonda habían bastantes personas que estaban dirigiéndose a hacer sus compras. Este joven era parte de este grupo de madres de familia que también estaban saliendo de mesa redonda y cuando vieron que no los dejaban pasar comenzaron a gritarle a la policía", indicó.

Se enfrentaron a mujeres

Jahaira Pacheco también relató que un grupo de mujeres y madres de familia fueron víctimas de estos actos de violencia a pesar de que no había ninguna necesidad de hacerlo. Fue en ese momento cuando sintió los impactos en su pierna lo cual le hizo pensar lo peor.

"Cuando vieron este tipo de enfrentamientos de las personas, la policía comenzó a usar la fuerza. Justo estábamos reportando la detención de esta persona y se estaban enfrentando con mujeres, madres de familia que estaban huyendo de los agentes que utilizaban los bastones para golpear a cualquier persona que se le cruzaba y por eso me sorprendo cuando siento este dolor inmenso en la pierna y luego huyo", añadió.

