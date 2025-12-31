Tragedia en Gamarra: Fiscalía inicia investigación contra conductor de camioneta blindada que atropelló a menor

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra el conductor del vehículo blindado que atropelló a un menor de 2 años en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Además, se iniciaron las diligencias necesarias e inaplazables que corresponden a la investigación del accidente ocurrido a pocos horas de la celebración por Año Nuevo.

Fiscalía inició investigación preliminar

Tras el fallecimiento de un menor de 2 años tras ser atropellado por un camioneta blindada de la empresa Hermes, la Fiscalía inició la investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Al chófer del vehículo se le imputa el delito de homicidio culposo y fue identificado como Benjamín Rojas quien fue detenido en flagrancia tras el accidente vehicular en contra del menor.

El accidente tuvo lugar en el jirón Unanue, cerca de la avenida Aviación y la estación Gamarra, cerca de las 12:30 pm, en medio de una alta concurrencia de comerciantes y compradores.

La Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro dispuso que se de el levantamiento del cuerpo de la víctima, las recolección de registros fílmicos de las cámaras de la Municipalidad Distrital de La Victoria y de tiendas comerciales que se encontraban alrededor del suceso.

La investigación determinará cómo se desarrolló el accidente vehicular. Según información preliminar, los familiares del menor, una pareja de comerciantes, habían llegado hacia la zona con el fin de realizar comprar previas a la celebración por el fin de año cuando ocurrió el accidente.

Conductor fue detenido en flagrancia

Ante el siniestro, los comerciantes y transeúntes de la zona reaccionaron con indignación ante el fatídico hecho en contra del conductor de la camioneta blindada.

Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la intervención del chófer en flagrancia e indicó que este fue trasladado hacia la comisaría PNP Apolo. Además, indicó que se iniciaron las diligencias de ley correspondientes para determinar la presunta comisión del delito.

Menor iba a cumplir tres años en enero

Familiares de la víctima refirieron que el menor de edad estaba cerca a cumplir tres años de edad el próximo 8 de enero. El lamentable accidente fue presenciado por su hermana la cual presenció el accidente.

Los allegados a la víctima se dirigieron hacia la dependencia policial para sentar la denuncia correspondiente. Las circunstancias del atropello se encuentran en investigación.

La investigación por el atropello de un menor de edad de 2 años ha iniciado tal como anunció la Fiscalía. El fatídico accidente enluta a una familia a pocas horas del Año Nuevo.