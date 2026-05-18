Ministro de Justicia descarta que exista solicitud de gracia vigente que busque el indulto de Pedro Castillo

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, se presentó este lunes 18 de mayo ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, a fin de que responda sobre los "criterios adoptados" para la designación de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales y si es que existe alguna solicitud de indulto vigente en favor del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Como se recuerda, el llamado a comparecer ante este grupo de trabajo parlamentario fue planteada luego de que el último 5 de mayo se conociera el nombramiento de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas a la referida comisión, habiendo presentado su renuncia irrevocable a la misma una semana después, tras revelarse que su familia tendría vínculo con el exmandatario.

Descarta trámite en curso que busque indultar al expresidente

Durante la sesión presidida por la legisladora Ariana Orué Medina, el integrante del Gabinete Ministerial fue consultado sobre cuál era la situación del exmandatario, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos descartó de plano que exista solicitud vigente que busque su libertad. "En este momento, no tenemos pendiente una solicitud de gracia del expresidente Castillo", respondió ante la Comisión de Fiscalización.

Del mismo indicó que, en el marco del reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, la recomendación de una gracia presidencial se emite de manera unánime y no por por mayoría por parte de sus integrantes.

Bajo esta consideración, señaló que, tras la renuncia de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas, se está evaluando a su posible reemplazo, puesto que será ocupado próximamente, para que esté completa la comisión son sus cinco miembros, tal como lo exige la ley.

Primer ministro descarta indulto presidencial

Quien se encargó de descartar un eventual indulto presidencial fue el propio primer ministro, Luis Arroyo Sánchez. A través de una conferencia de prensa ofrecida el pasado lunes 11 de mayo, el titular del Consejo de Ministros recalcó que no existe ninguna solicitud de gracia presidencial en trámite a favor del condenado expresidente.

"Este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda, ya sabemos, por muchas razones técnicas", señaló.

En ese sentido, precisó que se presentaron cinco pedidos (cuatro de terceros y uno por el propio exmandatario), pero todos fueron declarados inadmisibles, al no cumplir un requisito indispensable y es que exista una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.

Desde el Gobierno descartan que exista cualquier intento en favor de Pedro Castillo para que recupere su libertad.