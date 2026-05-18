Educación Sexual Integral: CNDDHH rechaza eliminación de la ESI y denuncia retroceso en los colegios

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que el Ministerio de Educación (Minedu) derogó los lineamientos de la Educación Sexual Integral (ESI). Esta medida que fue impulsada por el partido Renovación Popular, desprotegería legalmente a los estudiantes y vulnera sus derechos fundamentales.

Un retroceso en la protección de los menores

El sector educativo enfrenta un escenario complejo tras la decisión del Gobierno de ceder ante agendas conservadoras locales. La institución defensora sostiene que eliminar la ESI expone a niñas, niños y adolescentes a mayores riesgos y violencias dentro del entorno social.

Según la CNDDHH, las políticas del Estado deben priorizar de forma obligatoria el bienestar de los estudiantes. Las autoridades locales tienen el deber de adoptar medidas reales que protejan la integridad física y el desarrollo psicológico de toda la población escolar.

La formación escolar afectiva representa una herramienta técnica indispensable para el desarrollo saludable de la infancia peruana. Los especialistas advierten que la ausencia de estos lineamientos pedagógicos oficiales incrementa exponencialmente los casos de embarazo adolescente, las uniones tempranas y la impunidad en abusos sexuales.

"Esta decisión representa un grave retroceso en la garantía del derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a información integral y adecuada para su desarrollo y protección", explica.

🚨 #Pronunciamiento | Mientras cada día se registran 59 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el MINEDU derogó los lineamientos de Educación Sexual Integral. 🚫✏️

No se trata de un ajuste técnico: eliminar contenidos sobre igualdad de género y prevención... pic.twitter.com/urec61H2ht — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) May 18, 2026

Exigencia a las futuras autoridades políticas

La normativa nacional obliga al Estado a priorizar el bienestar superior del menor frente a intereses partidarios. Las políticas públicas del sector educativo deben responder estrictamente a la evidencia científica y al enfoque de derechos humanos y no a criterios ideológicos.

Las directrices pedagógicas de los colegios no pueden someterse a intereses particulares de agrupaciones políticas del Parlamento. El retroceso normativo actual debilita las estrategias de prevención que los docentes aplican en las aulas para detectar situaciones de riesgo familiar.

El pronunciamiento civil busca concientizar a los nuevos líderes sobre la urgencia de reponer estas directrices pedagógicas. La defensa de los escolares requiere de un marco normativo sólido que garantice entornos de aprendizaje totalmente seguros, equitativos y libres de cualquier discriminación médica.

"Invocamos a las futuras autoridades políticas del país a restituir un enfoque integral de educación sexual basado en evidencia y derechos humanos", señala el comunicado.

El camino hacia una educación de calidad e inclusiva requiere un compromiso firme del gobierno centralizado peruano. Restablecer urgentemente la (ESI) es vital para asegurar el pleno desarrollo de los menores y proteger su integridad física frente a las preocupantes cifras actuales.