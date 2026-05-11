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Fue declarada "inadmisible"

Presidente del Consejo de Ministros descarta indulto presidencial a favor de Pedro Castillo: "Nunca estuvo en agenda"

El Premier afirmó que la liberación del exmandatario jamás fue considerada por el Gobierno, mientras que el Ministro de Justicia precisó que no está en trámite ningún pedido de esa índole.

Premier descarta indulto de Pedro Castillo
Premier descarta indulto de Pedro Castillo Composición Exitosa

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/05/2026

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El Gobierno volvió a marcar distancia frente a la posibilidad de conceder un indulto presidencial al expresidente Pedro Castillo. Durante una conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, descartó tajantemente que el Ejecutivo contemple dicha medida y aseguró que el tema "nunca estuvo en agenda".

"Este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda, ya sabemos, por muchas razones técnicas", señaló el premier.

Se presentaron cuatro solicitudes

La posición del Ejecutivo fue respaldada por el ministro de Justicia, Luis Jiménez, quien confirmó que actualmente no existe ninguna solicitud de gracia presidencial en trámite a favor de Castillo. 

"Como se ha aclarado en la semana anterior, no se encuentra, en este momento, en trámite ningún pedido de indulto solicitado tanto por el expresidente Castillo como tampoco por terceros", expresó el ministro.

Según explicó, anteriormente se presentaron cinco pedidos (cuatro de terceros y uno por el propio exmandatario), pero todos fueron declarados inadmisibles.

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Sí, en el pasado se ha presentado 4 pedidos de terceros y uno por parte del expresidente que fue declarado inadmisible. Hasta este momento, como ministerio, no tenemos nada más que pronunciarnos o actuar en relación a esta situación", indicó. 

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El ejecutivo explicó que el marco normativo actual imposibilita un eventual indulto, debido a que este beneficio exige como requisito indispensable una sentencia firme. Al existir procesos judiciales aún en curso y sin una resolución definitiva, el trámite carece de la base legal necesaria para proceder.

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"Y sobre la posibilidad de un indulto, básicamente, los requisitos más importantes que establece la normativa es que no puede haber pendiente un proceso. En este caso, tendría que haber una sentencia consentida. Entonces, ahí hay un tema de fondo que complicaría mucho que este proceso pueda llevarse a cabo", aseveró. 

Cuestionan cambios en Comisión de Gracias Presidenciales

La controversia se intensificó luego de conocerse modificaciones recientes dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales, organismo adscrito al Ministerio de Justicia. Debido a ello, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar el próximo miércoles, 13 de mayo, a las 2pm. para que dé cuenta "sobre los criterios utilizados en la designación de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, la idoneidad de sus miembros, los procedimientos aplicados para la evaluación de solicitudes y el estado situacional de los expedientes en trámite".

Con este nuevo pronunciamiento, el Gobierno busca poner fin a las especulaciones sobre una eventual liberación del exmandatario. Sin embargo, el debate político y jurídico alrededor de Pedro Castillo continúa generando tensión tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, mientras su defensa insiste en mantener abierta la posibilidad de una gracia presidencial.

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