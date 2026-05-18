Terror en Huaycán: Delincuentes balean a junta vecinal en plena reunión y dejan 5 heridos graves

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de violencia continúa en todo Lima a pesar de seguir en estado de emergencia. Ahora, cinco heridos graves fue el saldo de una feroz balacera perpetrada en Huaycán mientras se desarrolla una reunión vecinal de la Junta de Propietarios de la Asociación de Viviendas Las Viñas en Ate.

Cinco heridos graves deja feroz balacera en Huaycán

Por suerte, las cámaras de seguridad de la parte alta de este cerro lograron captar al detalle como se dio este atentado armado que causó terror en la Zona C de Huaycán. Todo ocurrió cuando vecinos y su junta directiva se habían reunido para tratar diversos temas de su comunidad.

Mientras dialogan, los ciudadanos no se percataron que a lo lejos se iban acercando dos sujetos encapuchados y con mascarillas con intenciones poco amistosas. Estos lograron ubicarse a solo unos metros de la reunión y decidieron abrir fuego sin reparo alguno contra su principal objetivo: el presidente de esta asociación.

De inmediato, el resto de vecinos intentó defenderse con lo que podían e incluso una de las personas se interpuso en la línea de fuego quedando herida. Tras concluir su ataque, los sujetos escaparon a toda velocidad disparando al aire para no ser perseguidos por los pobladores quienes intentaron lanzarle piedras.

Luego de lo sucedido, vecinos alertaron a las autoridades para la rápida atención a los heridos. Justamente, el principal dirigente fue el más grave de todos tras haber recibido cuatro disparos durante el ataque.

Fueron llevados de emergencia

Agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar para acordar la misma e iniciar con las diligencias de rigor. Los efectivos encontraron un total de 9 casquillos lo que muestra la ferocidad del atentado.

Los heridos fueron llevados al Hospital de Huaycán, mientras que el más grave tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Hipólito Unanue donde continúa luchando por su vida. Al momento se desconoce las causas de esta balacera, aunque la PNP señala que una de las hipótesis sería el tráfico de terrenos.

El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal de Ate para dar con las razones de un nuevo atentado en la zona este de la capital que ha sembrado el miedo en los vecinos.

En resumen, cinco heridos de gravedad dejó una feroz balacera en la Asociación de Viviendas Las Viñas en Huaycán mientras se llevaba a cabo una reunión entre los residentes y la Junta Vecinal.