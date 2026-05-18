Sector transporte advierte paralización si Gobierno no publica decreto de urgencia antes del 2 de junio

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gerente de la Asociación de Transporte Terrestre de Pasajeros COTRAP - APOIP, Martín Ojeda, indicó que distintos gremios del transporte acatarán un paro nacional indefinido desde el próximo 2 de junio debido al incremento del combustible y la falta de publicación de un decreto de urgencia que permita otorgar un subsidio temporal al sector transporte.

Según explicó, durante las últimas semanas sostuvieron reuniones con representantes del Ejecutivo y diversos ministerios para establecer medidas frente a la crisis energética que afecta al país. Sin embargo, hasta la fecha no existe una respuesta concreta del Gobierno respecto al acuerdo firmado.

Acusan incumplimiento del Ejecutivo

Ojeda indicó que las reuniones se desarrollaron con participación de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de los ministerios de Economía, Transportes y Energía y Minas. En dichas mesas técnicas, aseguró, se acordó la devolución de cuatro soles por galón de diésel durante dos meses.

"Se dio un acuerdo claro, concreto y conciso, que era urgente un decreto de urgencia para poder sobrevivir a esta crisis energética", manifestó.

El dirigente sostuvo que el precio del combustible se incrementó en más del 100 % en menos de dos meses. Precisó que el galón de diésel pasó de costar aproximadamente 12 soles a cerca de 25 soles en Lima, mientras que en provincias alcanza entre 27 y 28 soles

Subsidio aún no se concreta

El representante de COTRAP - APOIP señaló que el mecanismo planteado para la devolución económica funcionaría bajo un "efecto espejo" del reintegro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aplicado mediante la SUNAT a empresas formales y habilitadas.

"Todo quedó claro en el acta, pero comenzaron las demoras y no hay respuestas concretas", afirmó.

Ojeda también cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al señalar que la cartera estaría buscando recursos en otros sectores para financiar el subsidio, pese a que inicialmente había asumido el compromiso.

Paro afectaría transporte y comercio

Ojeda confirmó que el paro nacional sería acatado por gremios de transporte interprovincial, carga pesada, transporte urbano de provincias y organizaciones de Lima y Callao.

Asimismo, advirtió que la medida no solo afectaría al sector transporte, sino también a toda la cadena económica nacional debido al traslado de productos, pasajeros y mercadería.

"Todo lo que se mueve en el país se mueve por carga o por paquetería en buses", sostuvo.

Indicó además que el incremento del combustible ya genera impactos en la economía familiar y podría elevar aún más el costo de la canasta básica.

Esperan respuesta antes del 2 de junio

Martín Ojeda afirmó que recibieron una llamada desde la PCM para coordinar una posible reunión en los próximos días; sin embargo, aseguró que todavía no existe fecha ni hora definidas.

El dirigente reiteró que el sector mantiene como condición principal la publicación inmediata del decreto de urgencia. De lo contrario, confirmó que el paro nacional iniciará desde las 00:00 horas del 2 de junio.

"No hay un punto intermedio. No se ha trasladado este precio aún al usuario en base a una promesa que aún no llega", puntualizó.