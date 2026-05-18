¡Alerta hinchas! Roban información bancaria con falsos links sobre el álbum del Mundial 2026

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En esta época de gran interés por el inicio del Mundial 2026, los seguidores de este deporte se encuentran buscando pasatiempos relacionados con los equipos que formarán parte de este evento deportivo. En ese sentido, la fiebre por los álbumes ha llegado al país haciendo que todos quieran completarlo con las figuritas de los jugadores de cada selección.

Enlaces falsos que prometen archivos completos del álbum

Lo que explicaría un experto en el tema informático es que estos enlaces prometerían un falso archivo que contendría todas los diseños de las figuritas solo para imprimir en papel de sticker y colocarlo en el álbum del Mundial 2026, pero al hacer clic en el mismo, los delincuentes cibernéticos pueden vaciar las cuentas bancarias en solo 5 minutos.

Algunos lugares en los que se distribuyen estos enlaces falsos son las redes sociales, por medio de comentarios, mensajes, grupos de difusión con la promesa de tener el álbum digital solo para imprimir o para conseguir las figuras completas del mismo.

Dicha modalidad de robo haría que el dispositivo móvil del que se accede, sea expuesto a una serie de programas que escanean los datos y se liberan con la finalidad de robar cuentas bancarias que se encuentran almacenados.

Alerta por estafas con el álbum del Mundial 2026: engaños, páginas falsas y dinero perdido



La fiebre por el álbum de figuritas del Mundial 2026 todavía no empezó de lleno y ya encendió las alarmas: comenzaron a detectarse estafas digitales que apuntan directamente a... pic.twitter.com/ZfnDQicf47 — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) May 17, 2026

Algunos expertos en el tema, mencionan que los usuarios están más expuestos a estos peligros dada la coyuntura por el evento deportivo. En ese sentido, el entusiasmo colectivo y la urgencia por completar el álbum hace que los seguidores puedan ser captados por delicuentes cibernéticos.

Recomendaciones para no caer en este tipo de estafas

Dada esta problemática, hay algunos puntos claves que se pueden tener en cuenta para evitar caer en este tipo de modalidades de robo que se pueden difundir en redes sociales, grupos o mensajes de difusión.

No abrir enlaces que prometen el acceso a archivos completos para descargar la 'versión digital' del álbum oficial.

Evitar hacer transferencias a usuarios que vender archivos descargables que se promocionan en redes sociales.

No descargar aplicaciones ni archivos de origen desconocido que se difunden en plataformas digitales.

Verificar los nombres de los enlaces que pueden contener el nombre oficial de la distribuidora del álbum. Sin embargo, no representan a la organización.

En conclusión, esta información hace que los seguidores de este deporte internacional no se vean expuestos en esta nueva modalidad de estafa que pone en riesgo la información bancaria con falsos links sobre el álbum del Mundial 2026.