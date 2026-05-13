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Tensión en Justicia

Caso indulto: Miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales renuncia tras denunciar hostilidad y discriminación

La abogada dejó su cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia acusando acoso mediático y rechazo por su lugar de nacimiento, en medio de cuestionamientos políticos.

La abogada denunció hostilidad mediática.
La abogada denunció hostilidad mediática. (Composición Exitosa)

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/05/2026

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La integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, Lesli Gonzales, presentó su renuncia irrevocable ante el Ministerio de Justicia. La funcionaria denunció mediante su documento una hostilidad sistemática y una campaña de discriminación que afectó su integridad personal y su entorno familiar más cercano.

Cuestionamientos por origen chotano

La abogada defendió su trayectoria profesional como servidora de carrera y rechazó que su lugar de nacimiento sea usado para dudar de su capacidad. Gonzales enfatizó que su ascenso no fue un regalo, sino el resultado de años de esfuerzo técnico en diversas instituciones públicas.

"Rechazo categóricamente que mi lugar de nacimiento a las opiniones de mis familiares sean utilizados para cuestionar mi idoneidad profesional. La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que se debe desterrar", señaló.

Gonzales lamentó que el control ciudadano se transforme en hostigamiento personal hacia quienes ejercen cargos públicos dentro del Estado peruano. La jurista precisó que la presencia de medios de comunicación en su domicilio vulneró seriamente su tranquilidad. Ella ejerció sus funciones con independencia de criterio.

La funcionaria recordó que su carrera se inició como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Para Gonzales, nacer lejos de la capital es una fuente de orgullo y no un motivo de vergüenza profesional. Su dimisión busca proteger su dignidad personal ante ataques externos.

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Carta de renuncia de la abogada.
Carta de renuncia de la abogada.

Contexto político en el Ministerio

Este alejamiento ocurre mientras el sector Justicia evalúa solicitudes de indultos y conmutaciones de diversos internos. El ministro Luis Enrique Jiménez recibió la carta hoy, 13 de mayo de 2026. La salida de Gonzales Cabanillas evidencia la fuerte presión política que rodea a los miembros encargados.

"Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde, exclusivamente, a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación que he enfrentado estos días, incluyendo presencia de medios", denunció.

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La experta legal sostuvo que el escrutinio público no debe traducirse en afectaciones familiares o actos discriminatorios. Según la misiva, su retiro es necesario para salvaguardar su paz mental tras los recientes incidentes. Gonzales deja el cargo asegurando haber respetado siempre el Estado de derecho.

Finalmente, la excomisionada agradeció la oportunidad brindada por el Ejecutivo antes de apartarse definitivamente de sus labores. La Comisión de Gracias Presidenciales deberá reestructurarse para continuar con la evaluación de expedientes humanitarios. Esta crisis resalta la urgencia de proteger la autonomía técnica ministerial.

Temas relacionados Comisión de Gracias Presidenciales Discriminación indulto humanitario Ministerio de Justicia Pedro Castillo Renuncia Irrevocable

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