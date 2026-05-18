Comisión de Fiscalización citará a ministro de Transportes por presuntas licitaciones 'exprés' en obras públicas

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso investigará los contratos del sector transportes. La Comisión de Fiscalización citará al ministro Aldo Prieto y a funcionarios de Provías Nacional por supuestas adjudicaciones irregulares en obras públicas, tras denuncias sobre procesos rápidos que no cumplirían con las exigencias legales.

Cuestionamientos en Provías Nacional

La medida busca determinar las responsabilidades administrativas frente a la falta de transparencia detectada en los proyectos viales del Estado. Según el congresista Carlos Zeballos, el grupo parlamentario recibió alertas semanas atrás y conversó directamente con el titular del sector sobre denuncias en obras específicas.

Las pesquisas se enfocan en licitaciones vigentes que avanzaron a pesar de contar con medidas cautelares que prohibían su continuidad. La situación genera preocupación en el Parlamento debido al manejo de presupuestos millonarios destinados a la conectividad e infraestructura vial a nivel nacional.

"Había ciertas denuncias con respecto a obras que se están licitando cuando había medidas cautelares que lo prohibían", indica.

Se cuestiona también el perfil técnico de la actual jefatura de Provías Nacional para liderar la institución clave. El Congreso evalúa si las decisiones recientes, como la suspensión del proyecto de la Carretera Central, responden a criterios estrictamente técnicos o a una falta de experiencia.

Congreso: Comisión de Fiscalización citará a ministro de Transportes y Comunicaciones por licitaciones "exprés" en Provías



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El detonante principal de estas acciones fiscalizadoras surge tras revelaciones periodísticas que expusieron una velocidad administrativa muy inusual. Las sospechas apuntan a un millonario proyecto de conservación vial que superaría los 260 millones de soles destinados a la infraestructura del sur.

Transparencia en obras públicas

La fiscalización parlamentaria incluirá la revisión detallada de los contratos firmados en regiones como Cusco durante los últimos meses. Las autoridades legislativas de la Comisión de Fiscalización reiteraron que el objetivo es asegurar que cada sol invertido cumpla con los estándares exigidos.

Debido a la proximidad de la semana de representación, el grupo de trabajo evalúa programar una sesión extraordinaria urgente. Los parlamentarios consideran prioritario recibir las declaraciones de los altos mandos antes de que las actividades en las regiones dispersen la agenda legislativa.

El proceso de indagación avanzará con la entrega de documentación por parte de los funcionarios citados al Palacio Legislativo. La ciudadanía exige respuestas claras ante la sospecha de favorecimientos que afectan el desarrollo de redes viales seguras y eficientes para el país.

La Comisión de Fiscalización mantendrá las sesiones abiertas para evaluar los descargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El esclarecimiento de estas presuntas licitaciones exprés resulta fundamental para recuperar la confianza pública y garantizar que los recursos estatales financien obras seguras.